Захарова: РФ изучает возможные последствия наращивания военного потенциала США в космосе

САМАРА, 20 июня. /ТАСС/. Москва внимательно изучает возможные последствия наращивания военного потенциала Вашингтона в космическом пространстве. Об этом заявила в среду журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение американского президента Дональда Трампа о выводе военно-космических сил из состава военно-воздушных сил Соединенных Штатов.

"Обратили внимание на поручение президента США председателю Объединенного комитета начальников штабов вывести военно-космические силы из состава ВВС в отдельный вид вооруженных сил, - сообщила она. - Самое тревожное в этой новости то, что четко обозначена цель поручения, а именно обеспечение доминирования в космосе".

"Данный шаг является еще одним подтверждением того, что Вашингтон вынашивает планы вывода оружия в космическое пространство с прицелом на возможное ведение там боевых действий. Это не догадки, это понимание реалий, - указала Захарова. - Мы, безусловно, самым внимательным образом следим за такими стремлениями Вашингтона, анализируем возможные последствия".