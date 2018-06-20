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Захарова: РФ изучает возможные последствия наращивания военного потенциала США в космосе

Политика
20 июня, 13:22 дата обновления: 20 июня, 13:40 UTC+3

Официальный представитель МИД РФ заявила, что Вашингтон вынашивает планы вывода оружия в космическое пространство с прицелом на возможное ведение там боевых действий

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САМАРА, 20 июня. /ТАСС/. Москва внимательно изучает возможные последствия наращивания военного потенциала Вашингтона в космическом пространстве. Об этом заявила в среду журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение американского президента Дональда Трампа о выводе военно-космических сил из состава военно-воздушных сил Соединенных Штатов.

"Обратили внимание на поручение президента США председателю Объединенного комитета начальников штабов вывести военно-космические силы из состава ВВС в отдельный вид вооруженных сил, - сообщила она. - Самое тревожное в этой новости то, что четко обозначена цель поручения, а именно обеспечение доминирования в космосе".

"Данный шаг является еще одним подтверждением того, что Вашингтон вынашивает планы вывода оружия в космическое пространство с прицелом на возможное ведение там боевых действий. Это не догадки, это понимание реалий, - указала Захарова. - Мы, безусловно, самым внимательным образом следим за такими стремлениями Вашингтона, анализируем возможные последствия".

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