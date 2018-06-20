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"Яблоко" будет инициировать референдум по пенсионной реформе

Политика
20 июня, 15:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Сейчас прорабатывается точная формулировка вопроса для референдума, сказал зампред партии Николай Рыбаков

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. "Яблоко" планирует инициировать проведение референдума по пенсионной реформе. Об этом ТАСС в среду сообщил заместитель председателя партии Николай Рыбаков.

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"Партия "Яблоко" будет инициировать проведение референдума по [предложенной правительством] пенсионной реформе", - сказал он, отметив, что с предложением о референдуме выступил депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский. "Мы эту идею с ним обсуждали, поддержали, и сейчас в ходе избирательных кампаний в регионах будут формироваться инициативные группы по проведению референдума, их нужно 43 численностью до 100 человек", - добавил Рыбаков.

По его словам, точная юридическая формулировка вопроса для референдума сейчас прорабатывается.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что его партия намерена провести общенациональный референдум по теме пенсионной реформы.

Правительство РФ 14 июня одобрило законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение планируется проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

Повышение пенсионного возраста не затрагивает нынешних пенсионеров - это около 46,5 млн человек. Они продолжат получать все ранее назначенные им пенсионные и социальные выплаты. По прогнозу премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, благодаря реализации пенсионной реформы пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей.

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