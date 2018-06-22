Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кадыров отметил вклад назначенного советником президента РФ Эдельгериева в развитие Чечни

Политика
22 июня, 15:40 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 22, июня. /ТАСС

Глава Чечни отметил, что он "достойно оправдает высокое доверие"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава Чечни Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 22 июня. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в соцсетях, что назначенный 22 июня советником президента РФ Абубакар Эдельгериев внес большой вклад в развитие Чеченской Республики, имеет большой опыт работы на высших должностях.

Смотрите также

Путин переназначил глав большинства управлений Кремля

Путин назначил Абубакара Эдельгериева советником президента РФ

С мая 2012 года по настоящее время 43-летний Эдельгериев занимал пост председателя правительства Чеченской Республики.

"Это исключительно ответственный, способный, талантливый государственник. Абубакар Сайд-Хусейнович имеет огромный опыт работы на высших должностях Чеченской Республики. Последние шесть лет руководил правительством ЧР. Ему удалось организовать четкую работу кабинета министров, мобилизовать все министерства и ведомства на решение глобальных задач развития экономики, социальной сферы, привлечения инвестиций", - написал Кадыров.

Глава Чечни отметил, что Эдельгериев "достойно оправдает высокое доверие".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Чечня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Аргентинский болельщик извинился за непристойную шутку с россиянкой на ЧМ
2
Украинский народный трибунал заочно приговорил Порошенко к пожизненному заключению
3
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
4
Биография советника президента РФ Валентина Юмашева
5
Путин: Россия и впредь будет содействовать урегулированию на Корейском полуострове
6
Бразильскому болельщику грозит увольнение за непристойное поведение в России
7
СК начал проверку по факту жесткой посадки вертолета Ми-2 в ХМАО
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости