Кадыров отметил вклад назначенного советником президента РФ Эдельгериева в развитие Чечни

ГРОЗНЫЙ, 22 июня. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в соцсетях, что назначенный 22 июня советником президента РФ Абубакар Эдельгериев внес большой вклад в развитие Чеченской Республики, имеет большой опыт работы на высших должностях.

С мая 2012 года по настоящее время 43-летний Эдельгериев занимал пост председателя правительства Чеченской Республики.

"Это исключительно ответственный, способный, талантливый государственник. Абубакар Сайд-Хусейнович имеет огромный опыт работы на высших должностях Чеченской Республики. Последние шесть лет руководил правительством ЧР. Ему удалось организовать четкую работу кабинета министров, мобилизовать все министерства и ведомства на решение глобальных задач развития экономики, социальной сферы, привлечения инвестиций", - написал Кадыров.

Глава Чечни отметил, что Эдельгериев "достойно оправдает высокое доверие".