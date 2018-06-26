Спецкомиссия Бюро ПАСЕ проведет четвертое заседание по реформе с участием делегации РФ

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Четвертое заседание комиссии ad-hoc (спецкомиссии) Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по гармонизации уставных органов СЕ пройдет во вторник на полях летней сессии ПАСЕ в Страсбурге. Россию на заседании будет представлять глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Комиссия, как пояснил журналистам Слуцкий, готовится подвести основные итоги своей деятельности. "Предстоит рассмотреть и утвердить меморандум с рекомендациями по реформе ПАСЕ, который затем будет передан в Бюро ассамблеи для последующего направления в политком (комиссия по политическим вопросам - прим. ТАСС) и комиссию по правилам и процедурам", - сообщил Слуцкий.

Проект меморандума, по его словам, представляет собой "весьма объемный документ, где аккумулированы все предложения по реформированию деятельности ПАСЕ", в том числе и инициативы российской стороны.

Отменить санкционные статьи

Глава комитета отметил, что Россия настаивала и продолжает настаивать на исключении санкционных статей из регламента ассамблеи, позволяющих лишать ключевых полномочий - прежде всего права голоса - страновые делегации.

"Мы и на этом заседании намерены заявить, что при всем том, что ситуация движется медленно но верно в правильную сторону, переломной точкой в нынешних отношениях России с ПАСЕ может стать только отмена норм, позволяющих дискриминировать национальные делегации. Это нужно не только России, это нужно Совету Европы и его Парламентской ассамблее, если они собираются играть хоть сколь значимую роль в формируемой на сегодня новой архитектуре XXI столетия", - указал Слуцкий.

От того, прислушаются ли к предложениям российской стороны профильные комиссии ПАСЕ (комиссия по политическим вопросам и комиссия по правилам и процедурам), будет зависеть возможность дальнейшего взаимодействия РФ с ассамблеей, а также пересмотра позиции Москвы по выплатам взносов в Совет Европы, которые были приостановлены с лета прошлого года. Если ПАСЕ пойдет на инициирование поправок в свой регламент, то Россия может подумать о направлении заявки на участие в сессии ПАСЕ в 2019 году, не исключил Слуцкий.

"У нас еще есть несколько месяцев, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация в ассамблее. Не исключаю, потому что мы продолжаем оставаться в тесном контакте со всеми политически группами, что расклад сил перевесит в нашу пользу, - отметил глава комитета, - Но принимать решение о возвращении Россия будет не тогда, когда регламентные поправки будут находиться в стадии разработки и обсуждения, а только тогда, когда они уже будут окончательно приняты".

Тем не менее, на взгляд Слуцкого, "комиссия ad-hoc сделала свое дело". "Количество сторонников возвращения РФ, по крайней мере в этой комиссии, колеблется в соотношении 50 на 50. Считаю это неплохим итогом деятельности [... ] Но, к сожалению, они пока они не могут быть сигналом к нашему возвращению к полноформатной работе на площадке ПАСЕ без внесения регламентных изменений, которые раз и навсегда исключат возможность дискриминации парламентских делегаций. Без этого мы в Страсбург не вернемся", - заключил глава комитета.

Комиссия ad hoc Бюро ПАСЕ была создана в декабре 2017 года. Ее основной целью является гармонизация деятельности уставных органов Совета Европы - комитета министров (КМСЕ) и ПАСЕ. В основу работы спецкомиссии положен доклад ушедшего в понедельник в отставку с поста главы ПАСЕ Микеле Николетти, по которому 11 октября 2017 года была также принята отдельная резолюция ассамблеи. В ней говорилось, в частности, о несогласованности в составах КМСЕ и ПАСЕ, так как Россия в работе ассамблеи не участвует. Нынешнее заседание стало уже четвертым по счету с начала 2018 года.

Кризис в отношениях России и ПАСЕ

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении прав делегации РФ, но тогда санкции только ужесточились: российские парламентарии остались без права голоса на заседаниях ассамблеи, а также были отстранены от работы в руководящих органах ПАСЕ и ее миссиях по наблюдению за выборами на пространстве Совета Европы до конца 2015 года.

В ответ делегация РФ заявила, что отказывается работать на таких условиях, а в 2016-2017 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге русофобских настроений.

В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Одновременно российская сторона предлагает внести в регламент ассамблеи положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации. 11 января Леонид Слуцкий сообщил, что Россия не будет направлять заявку на подтверждение полномочий делегации РФ в ПАСЕ в 2018 году.