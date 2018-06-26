Захарова: неспособность ОБСЕ обеспечить всем участие в конференции в Киеве неприемлема

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Неспособность ОБСЕ обеспечить участие в своем мероприятии в Киеве всех заинтересованных лиц неприемлема. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с запретом на въезд на Украину журналистам российских СМИ Евгению Примакову и Поле Слиер.

Как напомнила дипломат, ранее во вторник Примаков и Слиер прилетали в Киев с целью выступить в качестве экспертов в конференции ОБСЕ. "Журналисты были остановлены украинской пограничной службой в аэропорту, после беседы им было официально отказано во въезде на территорию Украины с запретом посещения страны в течение пяти лет", - указали в министерстве.

"Этот дискриминационный шаг выглядит тем более вызывающе, что представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее подтвердил в своем письме открытый характер мероприятия и выразил признательность за проявленный россиянами интерес к участию в нем, - обратила внимание Захарова. - Полагаем неприемлемым подход ОБСЕ к организации своих мероприятий, при котором не обеспечивается возможность участия в них всех заинтересованных лиц".

Она подчеркнула, что эти действия вписываются в развернутую украинскими властями "кампанию репрессий в отношении СМИ, в частности российских, с целью подавления свободы слова в стране. Официальный представитель МИД РФ добавила, что киевские власти "ощущают полную безнаказанность своих действий", так как международное сообщество не высказывается жестко против нарушения прав журналистов на Украине.

В российском дипведомстве выразили надежду, что участники конференции, на которую направлялись Примаков и Слиер, осудят данный случай. "Ожидаем от представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, а также от других профильных международных структур более жесткой реакции в ответ на политику ограничения свободы слова со стороны официального Киева", - заключили в министерстве.

Преследования журналистов

За последние годы на Украине участились случаи нарушения прав и свобод журналистов. 15 мая Служба безопасности Украины (СБУ) провела широкомасштабную операцию в отношении сотрудников агентства "РИА Новости Украина". В центральном офисе в Киеве, в его пресс-центре, а также в квартирах нескольких журналистов прошли обыски. Главный редактор агентства Кирилл Вышинский был задержан по обвинению в государственной измене, Херсонский городской суд 17 мая арестовал журналиста на два месяца по этому обвинению, ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. Вышинский своей вины не признал, его адвокаты подали апелляцию на арест, которая была отклонена.

Также существующий уже несколько лет сайт "Миротворец", связанный с депутатом Верховной рады и советником главы МВД Антоном Геращенко, продолжает публиковать персональные данные ряда журналистов, в том числе RT, ТАСС, а также Би-би-си, Reuters, France Presse, СNN, Bloomberg, Al Jazeera, Associated Press, газет The Independent, Libération и других средств массовой информации. В МИД РФ неоднократно отмечали, что украинские власти не выполняют международные обязательства, не проводя расследование деятельности сайта "Миротворец". В ООН считают, что этот сайт нарушает право на частную жизнь и презумпцию невиновности.