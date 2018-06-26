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Глава Ингушетии: новый полпред в СКФО является решительным и ответственным управленцем

Политика
26 июня, 18:20 UTC+3 МАГАС МАГАС 26, июня. /ТАСС

Юнус-Бек Евкуров считает, что назначение поможет продолжить политику федерального центра по развитию региона

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Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров

© Елена Афонина/ТАСС

МАГАС, 26 июня. /ТАСС/. Назначенный полпредом президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе боевой генерал Александр Матовников проявил себя как решительный и ответственный управленец и быстро войдет в курс дела. Такое мнение высказал во вторник ТАСС глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

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Биография полпреда президента РФ в СКФО Александра Матовникова

Ранее Владимир Путин подписал указы о назначении новых полномочных представителей президента РФ в Уральском, Северо-Кавказском и Центральном федеральных округах (УрФО, СКФО, ЦФО). Согласно тексту опубликованных документов, экс-помощник президента Николай Цуканов сменил Игоря Холманских на посту полпреда в УФО, бывший помощник главы государства Игорь Щеголев получил пост полпреда в ЦФО, а заместитель командира Сил специальных операций (ССО), генерал-лейтенант Александр Матовников стал полпредом в СКФО.

"Нового руководителя я знаю лично, это не только имеющий серьезный боевой опыт офицер, генерал, он при этом хороший управленец, который в состоянии быстро войти в курс дела, умеющий правильно оценивать обстановку. И самое главное, он проявил себя как решительный и ответственный на всех должностях, которые занимал до этого", — сказал Евкуров.

По его словам, с этим назначением он рассчитывает на дальнейшее продолжение политики федерального центра по развитию Северного Кавказа. "Много задач, в том числе по майским указам президента. И в этом направлении уверен, что мы получим колоссальную поддержку от полпреда, и сами будем делать все, чтобы эти задачи выполнить и полпреда не подвести", — добавил глава региона.

Евкуров отметил и плодотворную работу теперь уже бывшего полпреда Олега Белавенцева. "Он системный, глубоко порядочный и большой патриот нашей страны. С его приходом продолжилась преемственность предыдущих полпредов и более тесное взаимодействие с главами регионов СКФО", — сказал глава Ингушетии.

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Персоны
Евкуров, Юнус-Бек Баматгиреевич Матовников, Александр Анатольевич
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