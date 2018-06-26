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Захарова сообщила, что журналист Евгений Примаков возвращается в РФ из Украины

Политика
26 июня, 20:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Представитель МИД РФ подтвердила, что россиянину вернули паспорт и документы

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Журналист Евгений Примаков, которому ранее было отказано во въезде на территорию Украины, возвращается в Россию. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

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Российскому телеведущему Евгению Примакову запрещен въезд на Украину на пять лет

"Только что была с ним на связи, проверяла последнюю информацию. Он в самолете. Паспорт и документы ему вернули", - сообщила Захарова.

Ранее стало известно, что украинские пограничники не впустили в страну российского телеведущего Евгения Примакова по его прибытии в аэропорт Борисполь. Кроме того, журналисту запретили въезд в страну на пять лет. По словам Примакова, ему было заявлено, что он "несет угрозу безопасности Украины", а конкретную причину отказа во въезде власти не объяснили. Телеведущий уточнил, что планировал принять участие в экспертной конференции ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве.

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