Захарова сообщила, что журналист Евгений Примаков возвращается в РФ из Украины

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Журналист Евгений Примаков, которому ранее было отказано во въезде на территорию Украины, возвращается в Россию. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Только что была с ним на связи, проверяла последнюю информацию. Он в самолете. Паспорт и документы ему вернули", - сообщила Захарова.

Ранее стало известно, что украинские пограничники не впустили в страну российского телеведущего Евгения Примакова по его прибытии в аэропорт Борисполь. Кроме того, журналисту запретили въезд в страну на пять лет. По словам Примакова, ему было заявлено, что он "несет угрозу безопасности Украины", а конкретную причину отказа во въезде власти не объяснили. Телеведущий уточнил, что планировал принять участие в экспертной конференции ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве.