Эксперт: ни Россия, ни США не пойдут на уступки друг другу во время визита Болтона

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Визит помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Москву, связанный с подготовкой встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, не принесет каких-либо прорывов в российско-американских отношениях. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС директор Института США и Канады (ИСК) РАН Валерий Гарбузов.

"Не ожидаю от приезда Болтона каких-либо прорывов, - сказал он. - Позиции США по целому ряду вопросов, которые могут стать предметом обсуждения, известны, поэтому не думаю, что в этом плане будут какие-то неожиданности или секреты. По Донбассу позиция США озвучена официальными лицами, включая президента Трампа, так что вряд ли здесь будут какие-то изменения; проблема Крыма отошла на второй план, но это вовсе не значит, что позиция США по этому вопросу изменилась".

"Вся особенность нынешней ситуации состоит в том, что ни Россия, ни США не готовы предложить какой-то компромиссный вариант, связанный с уступками, - продолжил эксперт. - Такого варианта просто нет, ситуация в этом плане тупиковая. Любой диалог, любой компромисс связан с уступками, но сейчас мы живем в период, когда ни одна, ни другая сторона не готова идти на такие уступки. То ли время еще не пришло, то ли люди не те, то ли критическая масса напряженности пока не накопилась в достаточной степени для того, чтобы Москва и Вашингтон пришли к пониманию необходимости идти на взаимные уступки".

По словам Гарбузова, помощник Трампа по национальной безопасности в Москве будет вновь отстаивать в жесткой форме позицию США по целому спектру вопросов. "Болтон - жесткий человек, который не случайно был призван в администрацию Трампа: этот несомненный профессионал будет отстаивать позиции Соединенных Штатов, - сказал американист. - Он не очень удобен как переговорщик, так как не склонен к компромиссам. Он будет настаивать на своем, ну а российская сторона будет отстаивать свои позиции".

Негатив в отношениях

Гарбузов осторожно оценивает перспективы встречи лидеров РФ и США, которая, как ожидается, может состояться в середине июля в Вене. "От встречи Путина с Трампом, даже если она и состоится, вряд ли можно ожидать каких-либо прорывов. В какой-то степени такая встреча даже бессмысленна - они просто встретятся, Владимир Путин еще раз убедится в том, что Дональд Трамп хочет что-то изменить в отношениях с Россией, но ничего не может для этого сделать, - сказал он. - Не думаю, что эта встреча закончится подписанием каких-то договоренностей".

Вместе с тем, он допустил, что лидеры РФ и США в ходе встречи могут достичь неких устных договоренностей, которые никак их не обяжут. "Встреча, конечно, может закончиться некими устными договоренностями, которые мало что означают. Общая атмосфера, та фактура, которая существует на сегодняшний день в двусторонних отношениях, не позволяет говорить, что этим летом может произойти прорыв в российско- американском взаимодействии", - считает специалист.

"До сих пор Путин и Трамп встречались на различных международных площадках, и если сейчас эта специальная встреча все же будет организована, то было бы логичным, если бы она изначально готовилась с перспективой заключения договоренности, соглашения или хотя бы декларации, - продолжил эксперт. - Пока же каких-либо данных о том, что такой документ готовится, нет. Повестка дня, которая формируется между нашими странами, негативна, и как в этой повестке дня найти основу для договоренностей и соглашений - неясно".

Переговоры в Москве

Болтон прибывает в среду в Москву для проведения консультаций, в том числе по поводу потенциальной встречи американского и российского президентов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник не исключил, что Путин примет Болтона.

МИД РФ 25 июня подтвердил, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров встретится с помощником президента США по национальной безопасности 27 июня.

9 июня пресс-секретарь президента РФ сообщил, что Путин и Трамп в ходе последнего телефонного разговора обсуждали, что Вена может стать одним из городов проведения их двусторонней встречи. 16 июня канцлер Австрии Себастьян Курц подтвердил в интервью австрийскому телеканалу OE-24.TV, что Вена предложила провести у себя саммит РФ и США.