Песков: отношения РФ и США, мировые и региональные проблемы будут обсуждаться с Болтоном

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Тема разоружения, двусторонние российско-американские отношения, а также региональные проблемы и международная стабильность будут в повестке обсуждения в ходе визита в Москву помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона 27 июня. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, не исключив, что американского чиновника примет, в том числе, Владимир Путин.

"Очевидно, что это вопросы международной стабильности и безопасности, это разоруженческая тематика, известные региональные проблемы и, конечно же, двусторонние отношения", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какие темы российская сторона планирует обсудить с Болтоном в рамках подготовки к возможному российско-американскому саммиту на высшем уровне.

"Если такая встреча состоится, мы сообщим вам о ней", - добавил представитель Кремля, отвечая на вопрос, примет ли Болтона Путин.

Песков не стал комментировать публикации о том, где и когда может состояться саммит президентов РФ и США.

Болтон 27 июня прибудет в Москву для проведения консультаций, в том числе по поводу потенциальной встречи американского и российского президентов Дональда Трампа и Владимира Путина.

9 июня пресс-секретарь президента РФ сообщил, что Путин и Трамп в ходе последнего телефонного разговора обсуждали, что Вена может стать одним из городов проведения их двусторонней встречи. 16 июня канцлер Австрии Себастьян Курц подтвердил в интервью австрийскому телеканалу OE-24.TV, что Вена предложила провести у себя саммит РФ и США.