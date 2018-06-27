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Песков объяснил отставку Холманских с поста полпреда в УрФО ротационным процессом

Политика
27 июня, 12:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Так пресс-секретарь главы государства ответил на вопрос, связано ли увольнение с нареканиями к работе чиновника

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил освобождение Игоря Холманских от должности полномочного представителя главы государства в Уральском федеральном округе ротационным процессом.

"Нет, это ротационный процесс", - заявил он журналистам, отвечая на вопрос о том, связано ли это увольнение с какими-то нареканиями к работе Холманских.

Ранее ТАСС сообщал, что президент РФ Владимир Путин освободил Игоря Холманских от должности полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе. Полпредом в УрФО глава государства назначил экс-помощника президента РФ Николая Цуканова.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Холманских, Игорь Рюрикович Цуканов, Николай Николаевич Путин, Владимир Владимирович
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