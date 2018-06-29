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Партия роста выдвинула предпринимателя на пост губернатора Воронежской области

Политика
29 июня, 18:32 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 29, июня. /ТАСС

Кандидатом стал 30-летний директор инновационного предприятия в Нововоронеже Игорь Перевезенцев

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ВОРОНЕЖ, 29 июня. /ТАСС/. Участники конференции Воронежского регионального отделения Партии роста выдвинули предпринимателя Игоря Перевезенцева кандидатом на выборы губернатора региона, сообщила ТАСС руководитель областного отделения партии Анна Лупашко.

"Сегодня на конференции регионального отделения "Партии роста" в результате тайного голосования все 33 ее участника единогласно вдвинули на выборы губернатора Воронежской области предпринимателя Игоря Перевезенцева", - сказала Лупашко.

Она уточнила, что в региональном отделении партии насчитывается 60 человек. "Наш кандидат Игорь Перевезенцев родился в городе Нововоронеже Воронежской области в семье рабочих. Ему 30 лет, он директор инновационного предприятия в Нововоронеже", - добавила Лупашко.

Перевезенцев стал седьмым представителем партий, которые выдвинули своих кандидатов на должность губернатора Воронежской области. Ранее Казачья партия России проголосовала за участие в выборах адвоката Юрия Слепченко, "Справедливая Россия" делегировала на выборы редактора районной газеты "Россошь" Виталия Климова, партия "Родина" рекомендовала ученого Воронежского госуниверситета Аркадия Минакова.

От ЛДПР выдвинут координатор регионального отделения Олег Бурцев, от КПРФ - депутат областной думы Николай Воронин, от "Единой России" - врио губернатора Воронежской области Александр Гусев. Выборы губернатора региона состоятся 9 сентября, в единый день голосования.

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Воронежская область Единый день голосования - 2018
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