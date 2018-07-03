Косачев: ни одна тема не должна оставаться за рамками диалога России и США

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. России и США нужно обсудить множество вопросов в рамках предстоящей встречи с делегацией американских парламентариев. При этом важно, чтобы ни на одну из тем не налагалось табу, даже если участники встречи будут расходиться во мнениях. Такое мнение высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в интервью газете "Известия", опубликованном во вторник на сайте издания.

"Есть большое количество тем, и ни одна из них не должна быть табу. Ни одна из них не должна оставаться вне нашего диалога - даже тогда, когда мы будем радикально расходиться в оценках", - подчеркнул Косачев. Он также отметил, что встреча вряд ли будет направлена на решение конкретных задач, так как проходит впервые за несколько лет.

"Сейчас самое главное - почувствовать заинтересованность в таком общении, готовность придать им регулярный характер. Это, в свою очередь, будет выводить нас на более глубокое понимание. А, возможно, и на какие-то дополнительные идеи и договоренности по более конкретным вопросам - будь то ситуация на Корейском полуострове, вокруг Ирана, на Ближнем Востоке, в Сирии, вокруг Украины", - рассказал сенатор, который также встретится с членами американской делегации.

"Для меня главная цель предстоящей встречи - убедиться, что и с той, и с другой стороны существует интерес к тому, чтобы институализировать этот диалог, сделать его системным, регулярным и нацеленным на конечный результат. Рассчитываю, что с американской стороны видят в этом такой же смысл", - заключил Косачев.

Делегация американских парламентариев находится с визитом в России с 30 июня по 5 июля.