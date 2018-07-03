Пять кандидатов в мэры Москвы собрали подписи для регистрации на выборах

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Московская городская избирательная комиссия закончила прием документов, собранных подписей избирателей и муниципальных депутатов, необходимых для регистрации кандидатом в мэры. Соответствующий пакет документов подали шесть из 30 ранее заявленных претендентов на пост градоначальника, из них пятеро заявили о прохождении муниципального фильтра.

"Этап сдачи документов на регистрацию кандидатов завершился. Шесть человек сдали комплект необходимых документов: Сергей Собянин, Илья Свиридов, Михаил Дегтярев, Дмитрий Гудков, Вадим Кумин и Михаил Балакин", - сказал журналистам член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Для регистрации кандидатом необходимо преодолеть муниципальный фильтр - собрать в поддержку подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец должен заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей.

Согласно установленному регламенту, с 3 июня по 2 июля Мосгоризбирком принимал пакет документов на выдвижение на пост мэра Москвы. За это время о своем намерении участвовать заявили 33 претендента, в том числе 18 самовыдвиженцев и 15 - от партий, однако позднее трое заявили о снятии кандидатуры с предвыборной гонки.

До 18:00 3 июля кандидаты на пост мэра столицы должны были подать в столичный избирком собранные подписи избирателей и муниципальных депутатов, необходимые для регистрации. К 13 июля Мосгоризбирком должен проверить поступившие документы и сформировать окончательный список кандидатов в мэры.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

Кандидаты, преодолевшие муниципальный фильтр

Пять кандидатов из шести подавших в Мосгоризбирком на проверку собранные подписи заявили о преодолении муниципального фильтра. Необходимое количество подписей смогли собрать самовыдвиженец - действующий мэр столицы Сергей Собянин и четыре партийных кандидата: основатель компании "СУ-155" Михаил Балакин от Союза горожан, председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, выдвинутый от регионального отделения ЛДПР, бывший депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России".

Кандидат в мэры Москвы бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков от "Гражданской инициативы" также сдал в столичный избирком собранные голоса муниципальных депутатов, при этом заявив, что он сумел собрать 76 из 110 необходимых подписей.

Претенденты, снявшие кандидатуру

Всего столичный избирком принял от 33 претендентов документы о выдвижении на пост мэра столицы, по состоянию на 18:00 3 июля трое из них официально сняли кандидатуры: Герой России, летчик-космонавт Сергей Ревин, выдвинутый экологической партией "Зеленые", самовыдвиженец, ведущий инженера ООО "Газпром информ" Александр Милованкин и кандидат от "Партии социальных реформ - прибыль от народных ресурсов - народу" Станислав Полищук.

Неофициально о своем намерении сняться с выборов также заявили выдвинутый московским городским отделением партии председатель "Альянса зеленых" Александр Закондырин, глава московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин, первый секретарь партии Ярослав Сидоров от "Коммунистов России", председатель Социал-демократической партии России Сираждин Рамазанов, выдвинутый московским региональным отделением партии, глава Красносельского муниципального округа Москвы, а также самовыдвиженец Илья Яшин.

Журналист и общественный деятель Антон Красовский сообщил, что не собрал необходимое для регистрации на выборах мэра Москвы количество подписей избирателей, в связи с чем, согласно регламенту, он не сможет пройти муниципальный фильтр для дальнейшего участия в выборах.

Кроме того, лидер рок-группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий попросил членов Мосгоризбиркома продлить ему на 45 дней сбор подписей москвичей и муниципальных депутатов, необходимых для регистрации кандидатом в мэры Москвы, в связи с форс-мажорной ситуацией. По его словам, большинство собранных им подписей москвичей и муниципальных депутатов сгорели после поджога.

Кандидаты, выбывшие из предвыборной гонки

Остальные кандидаты, подавшие в Мосгоризбирком документы о выдвижении на выборы мэра Москвы, не заявили о своих намерениях или результатах. Вместе с тем, поскольку срок подачи собранных подписей окончен, кандидаты автоматически выбывают из предвыборной гонки. Среди них: от московского отделения Монархической партии предприниматель Илья Баков, от Российского общенародного союза - предприниматель Михаил Бутримов, от партии "Национальный курс" выдвинут главред одноименной газеты Денис Ганич, от партии ветеранов России ее председатель Ильдар Резяпов.

От самовыдвиженцев предвыборную гонку не смогут продолжить: временно неработающий Владислав Бузаров, электромонтер Московского государственного технологического университета "Станкин" Александр Горлов, гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова, пенсионер Владимир Кувшинов, председатель Конституционного комитета "К" Алексей Назаров, директор ООО "Нитэк" Дмитрий Новиков, пенсионеры Александр Романов и Валерий Ручнов, руководитель центрального штаба Национально-освободительного движения Максим Славин, фермер Герман Стерлигов, гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, инженер-дефектоскопист "Энерготехсервис" Антон Тарасов, музыкальный руководитель и участник рок-группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий, директор благотворительного фонда поддержки детей и молодежи Руслан Халиуллин.