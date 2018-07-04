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Лавров обсудит с главой МИД Иордании южную зону деэскалации в Сирии

Политика
4 июля, 0:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Главы внешнеполитических ведомств также затронут вопрос палестино-израильского урегулирования

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду в Москве обсудит со своим иорданским коллегой Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади выполнение соглашения по зоне деэскалации в южных провинциях Сирии и палестино-израильское урегулирование.

"Основное место в обсуждении, как ожидается, займет сирийское досье и палестино-израильское урегулирование, - отметили в министерстве иностранных дел РФ в преддверии визита.

Конфликт вокруг зоны деэскалации

В зоне деэскалации на юге Сирии в последние недели обстановка накалилась. Сирийская армия проводит операцию по разгрому скопившихся террористов, которых насчитывается не менее 15 тысяч. Представители МИД РФ не раз напоминали, что к боевикам соглашение о деэскалации не относится. Вооруженная сирийская оппозиция и страны НАТО обвиняют Сирию в несоблюдении договора о перемирии в южных провинциях Сирии и требуют от России повлиять на Дамаск с целью прекращения операции.

Москва, Вашингтон и Амман в июле 2017 года согласовали создание на юго-западе Сирии зоны деэскалации, которая включила три самых южных провинции страны: Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда. В конце июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Иордания и США не справляются с поддержанием порядка на территории. По ее словам, ситуацией пользуются боевики из запрещенных в России террористических организаций "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра", которые совместно с вооруженной оппозицией, поддерживаемой американцами, пытаются создать автономию на юге Сирии.

Заявления Захаровой прозвучали после обвинений в адрес России со стороны госсекретаря США Майкла Помпео в нарушении перемирия. Французский МИД 28 июня также выразил обеспокоенность в связи с операцией сирийских военных при поддержке ВКС РФ на юге САР. Мнение о сложившейся ситуации выразила и Турция. В пятницу министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу заявил, что "Россия, Иран и США ответственны за нарушения договоренностей по югу Сирии, они должны сделать что-то, чтобы остановить режим Асада".

В понедельник появились сообщения, что сирийская армия нанесла удары по террористам в провинции Дераа и вернула под свой контроль более 70 населенных пунктов. Вооруженные силы арабской республики находятся в 2 км от границы с Иорданией.

Палестина, Израиль и Ирак

Важное место на переговорах Лаврова с ас-Сафади займет обсуждение арабо-израильского конфликта в том числе с учетом тенденции опасного обострения ситуации на палестинских территориях, связанного с односторонними решениями США по Иерусалиму. После переноса 14 мая американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим на границе сектора Газа произошла серия столкновений палестинцев с израильской армией, в результате которых погибло более 60 арабов.

Планируется, что министры обсудят также положение дел в Ираке, где правительство страны продолжает устанавливать контроль над территориями, освобожденными от боевиков ИГ. "Москву и Амман объединяет общее видение путей решения иракских проблем через всеохватный национальный диалог с учетом интересов всех этноконфессиональных групп", - сообщили в российском дипведомстве.

Двустороннее сотрудничество

Этот визит в Россию для главы дипведомства королевства - уже четвертый с момента вступления в должность в начале 2017 году: министр приезжал в Москву январе и апреле 2017 года, а в мае этого года посетил Сочи. Кроме того, Лавров и ас-Сафади встречались в сентябре прошлого года в Аммане в ходе визита российского министра в Иорданию и в январе 2018 в Нью-Йорке. По сообщениям МИД РФ, переговоры проходили конструктивно, стороны обсуждали конфликты на Ближнем Востоке и противодействие международному терроризму. Кроме того, был продемонстрирован обоюдный настрой на дальнейшее развитие двусторонних отношений.

Главы МИД России и Иордании на встрече рассмотрят также работу совместной Межправительственной комиссии по развитию торгово-экономического и научно-технического сотрудничества. Как сообщили в российском министерстве, до конца года должно состояться заседание комиссии под руководством новых сопредседателей.

Москва и Амман ведут совместную работу в области мирного атома. Лавров уже обсуждал эту тему с ас-Сафади в мае в Сочи. В мае иорданская сторона отказалась от проекта строительство большого энергоблока, в котором также участвовала Россия. Однако позднее Комиссия по атомной энергии Иордании сообщила о подписании соглашения с компанией Rusatom Overseas (входит в ГК "Росатом") об изучении возможности строительства в королевстве российского реактора малой мощности.

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Персоны
Помпео, Майкл (Майк) Лавров, Сергей Викторович Захарова, Мария Владимировна
Страны
США Сирия Турция Россия Израиль Иордания
Темы
Кризис в Сирии Палестино-израильский конфликт
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