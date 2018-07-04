МИД: оснований для возобновления выплат России в Совет Европы нет

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Основания для возобновления выплат РФ в Совет Европы (СЕ) отсутствуют, поскольку полномочия российских парламентариев не восстановлены. Об этом говорится в размещенном в среду заявлении МИД РФ.

В дипведомстве обратили внимание, что в последнее время в медийном пространстве было много спекуляций относительно ситуации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и российского взноса в бюджет СЕ.

"Как известно, в 2014-2015 годах, пытаясь "наказать" делегацию российского парламента за свободный выбор крымчан в пользу вхождения в состав России, ассамблея настолько ограничила права наших парламентариев, что сделала невозможным их участие в работе ПАСЕ, - напомнили в МИД. - На протяжении трех лет, несмотря на неучастие российских представителей в работе ассамблеи, Российская Федерация продолжала в полном объеме исполнять свои финансовые обязательства перед Советом Европы. Это не могло продолжаться бесконечно".

Летом 2017 года было принято решение приостановить уплату взносов в "до безусловного восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального Собрания Российской Федерации в ПАСЕ", указали на Смоленской площади. "Прошел год. Полномочия наших парламентариев не восстановлены. Соответственно, оснований для возобновления выплат нет", - подчеркнули в министерстве.

Отсутствие реакции

"Парламентская ассамблея пока не реагирует должным образом на нашу обоснованную критику противоречащей Уставу Совета Европы практики лишения ассамблеей полномочий парламентских представителей страны - члена организации, - продолжили в МИД. - Подобные решения нарушают и лежащий в основе международного права принцип суверенного равенства государств". В Москве задаются вопросом: "Сможет ли ПАСЕ собственными силами решить проблему равенства прав и обязанностей всех стран - членов Совета Европы?"

"Бездумные действия ПАСЕ уже привели к тому, что практически половина судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и комиссар по правам человека избраны без участия российских парламентариев", - указали в дипведомстве. В МИД напомнили, что в июне 2019 года предстоят выборы генерального секретаря СЕ. "Легитимность высоких должностных лиц Совета Европы, избранных без российских голосов, находится для нас под вопросом", - отметили в этой связи в министерстве.

Восстановление

На Смоленской площади подчеркнули, что в Москве "ценят активные усилия всех тех, кто вносит свой вклад в преодоление системного кризиса, поставившего под угрозу само существование Совета Европы".

"Отмечаем последовательную позицию генсекретаря Турбьерна Ягланда в пользу сохранения Совета Европы как фундамента уникального общеевропейского правового пространства. Надеемся на активную роль государств, председательствующих в Комитете министров в ближайший год, - заявили в МИД. - Неплохой задел для устранения дисбаланса в регламентных документах ПАСЕ создан по итогам работавшего в январе - июне под руководством председателя Ассамблеи Микеле Николетти и при участии российских парламентариев Специального комитета по вопросу о роли и миссии ПАСЕ".

"Еще раз подтверждаем, что после полного восстановления прав делегации Федерального Собрания Российской Федерации в ПАСЕ Россия исполнит все финансовые обязательства за период с момента вынужденного принятия решения о приостановке выплат", - заверили в дипведомстве.