Песков: Путин и Трамп могут обсудить ситуацию на рынке нефти, но есть темы актуальнее

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп на встрече в Финляндии 16 июля могут обсудить ситуацию на мировом рынке нефти, но в повестке саммита РФ - США есть более актуальные вопросы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вряд ли этот вопрос будет фигурировать в качестве ведущего на повестке дня, это можно сказать с уверенностью. Существуют гораздо более актуальные с точки зрения двусторонних отношений темы, которые будут рассматриваться в первую очередь", - сказал Песков.

Другие темы, по его словам, "это вопрос времени, которое главы государств решат уделить этой встречи".

Пресс-секретарь президента России пообещал своевременно назвать точное место предстоящей встречи Путина Трампа.

"Вантаа никогда не фигурировала [как место переговоров президентов РФ и США], собственно, никто там и не думал [проводить встречу]", - сказал представитель Кремля журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о переносе саммита из Вантаа в Хельсинки. "О месте будет своевременно сообщено, пока ни о каком изменении места говорить не приходится, потому что и не планировалось в Вантаа проводить", - сказал Песков.

Вантаа - город-спутник Хельсинки. Ранее Кремль и Белый дом сообщили о достигнутой договоренности провести встречу Путина и Трампа 16 июля в Хельсинки.

