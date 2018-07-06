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Песков не подтвердил, что вывод проиранских сил из САР будет темой встречи Путина и Трампа

Политика
6 июля, 12:53 дата обновления: 6 июля, 13:20 UTC+3

При этом пресс-секретарь президента отметил, что сирийская проблематика станет предметом для обмена мнениями

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию СМИ о том, что вывод проиранских сил из Сирии станет основной темой встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

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Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа

"В данном случае то ли "Коммерсантъ", то ли Bloomberg источники подводят, вот что я вам могу ответить", - сказал он, отвечая на просьбу журналистов подтвердить информацию источников СМИ, которые сообщили, что основной темой предстоящей беседы лидеров РФ и США могут стать договоренности о выводе поддерживаемых Ираном войск с территории Сирии.

При этом Песков рассказал, что "сирийская проблематика будет предметом для обмена мнениями". "Это безусловно, это можно легко спрогнозировать. По крайней мере, российская сторона готовится и Путин готов для обсуждения сирийской проблематики. Но сообщения в том плане, что "без меня меня женили", когда две страны обсуждают третью страну и принимают за нее какие-то решения - вряд ли это реалистично, - заявил Песков. - Поэтому эти сообщения не соответствуют действительности".

Говоря о ходе подготовки саммита Путин-Трамп, представитель Кремля констатировал, что "подготовка идет, сейчас работают ведомства". "Работает главным образом дипломатическое ведомство и другие подразделения, которые имеют отношение к вопросам потенциально, которые будут на повестке дня", - уточнил он. При этом пресс-секретарь президента выразил надежду, что главы государств дадут пресс-конференцию по итогам своего общения.

По оценке Пескова, "сам факт того, что президент Путин и Трамп готовы на эту встречу и готовятся к ней - это уже позитивный факт". "На фоне бедственного положения наших двусторонних отношений любая подобная встреча несет особое значение и играет особую роль", - заверил он.

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