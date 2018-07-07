Более 20 претендентов утратили статус кандидата на пост мэра Москвы

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Члены Московской городской избирательной комиссии признали утратившими статус кандидата на должность мэра Москвы 21 претендента на этот пост в связи с непредоставлением необходимых документов на регистрацию. Соответствующее решение принято в субботу на заседании столичного избиркома, передает корреспондент ТАСС.

"При таких обстоятельствах для принятия решения о регистрации либо об отказе в регистрации 21 кандидату у Мосгоризбиркома оснований нет. Поэтому предлагается принять решение о признании их утратившим статус кандидата на должность мэра", - сказала член комиссии Рима Кузнецова. Другие члены избиркома единогласно поддержали данное решение.

Статус кандидата на пост мэра Москвы утратили: Илья Баков, Владислав Бузаров, Михаил Бутримов, Денис Ганич, Александр Горлов, Наталья Донцова, Александр Закондырин, Антон Красовский, Сергей Митрохин, Алексей Назаров, Дмитрий Новиков, Ильдар Резяпов, Александр Романов, Валерий Ручнов, Герман Стерлигов, Игорь Суздальцев, Антон Тарасов, Сергей Троицкий, Руслан Халиуллин, Илья Яшин, Ярослав Сидоров.

Еще двум претендентам на должность градоначальника - пенсионеру-самовыдвиженцу Владимиру Кувшинову и выдвинутому от "Гражданской инициативы" Дмитрию Гудкову - отказано в регистрации в кандидаты. Кроме того, два претендента - руководитель центрального штаба Национально-освободительного движения Максим Славин и выдвинутый от Социал-демократической партии России ее председатель Сираждин Рамазанов - самостоятельно отказались от продолжения предвыборной гонки.

Ранее трое претендентов официально сняли кандидатуры: Герой России, летчик-космонавт Сергей Ревин, выдвинутый экологической партией "Зеленые", самовыдвиженец, ведущий инженера компании "Газпром информ" Александр Милованкин и кандидат от Партии социальных реформ - прибыль от народных ресурсов - народу Станислав Полищук.

Кто поборется за пост мэра

Мосгоризбирком 3 июля завершил прием документов, подписей избирателей и муниципальных депутатов, необходимых для регистрации кандидатов в мэры столицы.

Из 28 претендентов на пост градоначальника лишь пять заявили о прохождении муниципального фильтра - самовыдвиженец, действующий мэр столицы Сергей Собянин и четыре партийных кандидата - основатель компании "СУ-155" Михаил Балакин от "Союза горожан", председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев от ЛДПР, бывший депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России".

К 13 июля Мосгоризбирком должен проверить поступившие документы и сформировать окончательный список кандидатов в мэры. Выборы столичного градоначальника пройдут 9 сентября, в единый день голосования.