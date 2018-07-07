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Слуцкий: Дума обсудит закон Димы Яковлева, если США вернут контроль над приемными детьми

Политика
7 июля, 20:19 UTC+3

Об этом председатель думского комитета по международным делам заявил после встречи делегаций РФ и США на полях летней ежегодной сессии ассамблеи в Берлине

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БЕРЛИН, 7 июля. /ТАСС/. Госдума готова вновь обсудить закон Димы Яковлева в случае возврата контроля над усыновленными в США детьми из РФ. Об этом заявил журналистам в субботу председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий после встречи делегаций РФ и США на полях летней ежегодной сессии ассамблеи в Берлине.

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"Они подняли эту тему, но мы им четко ответили: ребята, вводите контрольный орган в систему исполнительной власти, и тогда мы сможем реально вернуться к обсуждению ситуации и, может быть, внести какие-то корректирующие поправки в закон Димы Яковлева", - сказал Слуцкий. "Пока у них нет контролирующей инстанции, говорить не о чем", - предупредил он.

С 1 января 2013 года вступил в силу закон, запрещающий усыновление российских детей гражданами США. Эти меры включены в российский ответ на американский "Акт Магнитского". Российский закон получил неофициальное название "закон Димы Яковлева" в память о российском мальчике, трагически погибшем в приемной семье в США. Закон запрещает передачу детей, являющихся гражданами РФ, на усыновление или удочерение гражданам США, также запрещена деятельность на территории России органов и организаций в целях подбора и передачи российских детей на усыновление американцам.

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Слуцкий, Леонид Эдуардович
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