Слуцкий: Дума обсудит закон Димы Яковлева, если США вернут контроль над приемными детьми

БЕРЛИН, 7 июля. /ТАСС/. Госдума готова вновь обсудить закон Димы Яковлева в случае возврата контроля над усыновленными в США детьми из РФ. Об этом заявил журналистам в субботу председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий после встречи делегаций РФ и США на полях летней ежегодной сессии ассамблеи в Берлине.

"Они подняли эту тему, но мы им четко ответили: ребята, вводите контрольный орган в систему исполнительной власти, и тогда мы сможем реально вернуться к обсуждению ситуации и, может быть, внести какие-то корректирующие поправки в закон Димы Яковлева", - сказал Слуцкий. "Пока у них нет контролирующей инстанции, говорить не о чем", - предупредил он.

С 1 января 2013 года вступил в силу закон, запрещающий усыновление российских детей гражданами США. Эти меры включены в российский ответ на американский "Акт Магнитского". Российский закон получил неофициальное название "закон Димы Яковлева" в память о российском мальчике, трагически погибшем в приемной семье в США. Закон запрещает передачу детей, являющихся гражданами РФ, на усыновление или удочерение гражданам США, также запрещена деятельность на территории России органов и организаций в целях подбора и передачи российских детей на усыновление американцам.