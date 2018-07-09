Косачев: уход Джонсона не приведет к резким переменам курса Лондона в отношении Москвы

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что отставка Бориса Джонсона с поста главы МИД Великобритании вряд ли приведет к резким переменам во внешнеполитическом курсе страны, в том числе по отношению к России.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приняла в понедельник отставку Джонсона. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра.

"Не думаю, что будут какие-то резкие перемены во внешнеполитическом курсе Великобритании, включая его российский аспект. Слишком далеко зашли и в МИД, и в кабинете министров в целом именно на российском направлении, чтобы сейчас начать отыгрывать назад. Однако шанс попытаться хотя бы частично исправить ситуацию, используя кадровые перемены, безусловно, появляется. Захотят ли им воспользоваться в Лондоне - вопрос к Терезе Мэй и ее оставшимся министрам", - написал Косачев в понедельник на своей странице в Facebook.

Как считает парламентарий, эта отставка является еще одним свидетельством серьезнейшего политического кризиса в Великобритании, связанного с выходом государства из Евросоюза. "Накануне также подал в отставку министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис, и тот факт, что его примеру последовал эксцентричный британский министр иностранных дел, подтверждает, что у кабинета премьера Терезы Мэй серьезные проблемы", - отметил Косачев.

Он убежден, что причиной тому является коллективное соглашение по Brexit, согласованному накануне и вызвавшем серьезную критику "британских хардлайнеров и евроскептиков", посчитавших сценарий Мэй слишком мягким. Этот сценарий предусматривает сохранение зоны свободной торговли с ЕС по промышленным и сельхозтоварам и содержит идею создания "совместной таможенной территории".

Высказывания Джонсона по России

Вместе с тем сенатор сомневается, что серьезную роль в произошедшем сыграли высказывания Джонсона по российской тематике. "Однако я бы не стал недооценивать и их разрушительную роль", - добавил глава международного комитета Совфеда.

Он напомнил, что в апреле Лейбористская партия Великобритании потребовала расследовать заявления министра о якобы российском происхождении нервно-паралитического газа, примененного в Солсбери 4 марта 2018 года. 4 апреля МИД Великобритании удалил запись на своем официальном аккаунте в Twitter, где утверждалось, что оборонная научно-техническая лаборатория в городе Портон-Даун подтвердила причастность России к производству вещества, использованного в Солсбери.

"Безусловно, свою роль сыграло такое несерьезное поведение Джонсона в крайне важном деле, ведь данный инцидент стал поводом для массовой высылки российских дипломатов из стран - союзниц Британии лишь по одним заверениям Лондона, а не на основании убедительных фактов. Но сама Тереза Мэй не поддерживала такие претензии, и если и грозила отставкой Борису Джонсону, то именно за попытки подорвать сделку по выходу Британии из Евросоюза по предлагаемому ей сценарию. Что в итоге и произошло", - отметил Косачев.

В воскресенье, 8 июля, из-за несогласия с предложенным Мэй планом развития отношений с ЕС после Brexit в отставку подал министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис. Евроскептики, к числу которых относится Дэвис, восприняли согласованный 6 июля план как слишком большую уступку Брюсселю, прежде всего в вопросах сохранения в той или иной форме доступа к общему рынку и таможенному союзу ЕС. Как сообщалось, Джонсон подверг резкой критике этот план.