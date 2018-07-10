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Толстой: представители западноевропейских парламентов устали от постоянного осуждения РФ

Политика
10 июля, 1:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Вице-спикер Госдумы отметил, что в Парламентской ассамблее ОБСЕ многие делегации воздерживаются от голосования при обсуждении проектов резолюций в адрес РФ

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Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Представители западноевропейских делегаций на сессиях Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ хотят развивать конструктивное сотрудничество с Россией и устали от постоянного ее осуждения. Такое мнение высказал глава делегации РФ в ПА ОБСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой в интервью газете "Известия".

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"Представители западноевропейских парламентов говорят, что хотели бы двигаться в сторону конструктивного сотрудничества с Москвой и устали от постоянного ее осуждения, - сказал он. - Об этом свидетельствует большое количество двусторонних встреч на полях ассамблеи, которые иногда оказываются более полезными, чем переговоры на пленарных сессиях".

Он отметил, что сейчас в ПА ОБСЕ действует антироссийски настроенное парламентское меньшинство, однако во время обсуждения проектов резолюций в адрес России многие делегации воздерживаются от голосования.

Сессия ПА ОБСЕ проходит в историческом здании германского Рейхстага, где сейчас заседает Бундестаг. В ней принимают участие около 300 парламентариев из 57 стран ОБСЕ. На рассмотрении делегатов находятся в том числе три проекта резолюций, касающихся прав человека в Крыму, критики российской судебной системы и 10-летней годовщины событий 2008 года в Южной Осетии. Они были включены в повестку вопреки возражениям делегации РФ и поддержаны профильными комитетами ассамблеи. Теперь они будут вынесены на голосование на пленарном заседании сессии.

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