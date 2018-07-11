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Онищенко: огульные обвинения в адрес РФ в ПА ОБСЕ заслуживают лишь медицинской оценки

Политика
11 июля, 12:09 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 11, июля. /ТАСС

Депутат также раскритиковал работу и.о. главы ассамблеи

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

БЕРЛИН, 11 июля. /ТАСС/. Обвинения в адрес России, прозвучавшие на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, не подкреплены фактами.

Об этом заявил в среду член российской делегации, депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, выступая на заключительном пленарном заседании сессии.

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"Огульные обвинения России без фактов и на эмоциях заслуживают только литературной или медицинской оценки", - подчеркнул политик, реагируя на критику в отношении РФ, в том числе в связи с ситуацией на Украине. "Сегодня в моей стране 3,2 млн украинцев, моих этнических родственников, работают, живут и кормят свою страну", - констатировал он.

В частности, по словам Онищенко, 2 млн человек - это "люди, которые работают" в РФ и вносят огромный вклад в ВВП Украины благодаря тому, что Россия не меняла в свое время пограничный режим с соседним государством. Еще 1,2 млн человек - это беженцы из Донбасса, уточнил он. "Действительно, гибнут в Донбассе люди, но это люди, которые по велению человека, который называет себя руководителем государства, стреляет по детским садам, школам", - сказал депутат.

В этот момент и.о. спикера ассамблеи, представитель Грузии Георгий Церетели попытался прервать российского делегата, чтобы дать слово другим выступающим, однако Онищенко продолжил свою речь. "Мы председателя нашей ассамблеи выбирали не для того, чтобы он манипулировал нами и руководил. Он гарант соблюдения того протокола, который существует. А этот протокол обеспечивает равноправное участие всех государств", - акцентировал внимание он.

По мнению Онищенко, нынешний и.о. главы ПА ОБСЕ "манипулирует с подсчетом голосов, манипулирует с очередностью выступлений и так далее". "Россия - великая страна, она не будет мириться с тем, чтобы ей так помыкали", - предупредил он. "Мы готовы обсуждать любые вопросы, но с фактами. И в этом историческом здании [Рейхстага]... ту роль, которую нам поручили наши народы, выполнить в полной мере, а не заниматься политическим пинг-понгом", - заключил депутат.

Сессия ПА ОБСЕ проходит в здании Рейхстага, где сейчас заседает Бундестаг. В ней принимают участие около 300 парламентариев из 57 стран ОБСЕ. Российскую делегацию возглавляет вице-спикер Госдумы Петр Толстой, курирующий в нижней палате вопросы международного сотрудничества.

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Толстой, Петр Олегович Онищенко, Геннадий Григорьевич
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