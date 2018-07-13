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Лавров дал интервью Ларри Кингу в преддверии саммита РФ - США

Политика
13 июля, 12:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Телемост Москва - Лос-Анджелес был посвящён российско-американским отношениям и глобальным международным проблемам, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров дал интервью журналисту Ларри Кингу по вопросам российско-американских отношений. Об этом в пятницу написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

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Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа

"Сегодня Сергей Лавров общался с Ларри Кингом, - указала она. - Телемост Москва - Лос-Анджелес был посвящён российско-американским отношениям и глобальным международным проблемам".

Захарова добавила, что интервью можно будет увидеть в 00.00 мск в ночь с 13 на 14 июля на телеканале Russia Today. "Стенограмма будет в это же время (0:30) доступна на сайте МИД России и официальных аккаунтах МИД в соцсетях", - добавила она.

Ларри Кинг - американский журналист, известный мастерством брать интервью. В 1985-2010 годах вел свою программу Larry King Live на телеканале СNN, с 2012 года ведет программу Larry King Now на телеканале RT America.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин намерен дать интервью американской телекомпании Fox News по итогам его встречи с главой администрации США Дональдом Трампом в Хельсинки 16 июля. Как сообщила телекомпания, беседа продлится полчаса, никаких ограничений по темам не предусмотрено. Интервью будет брать корреспондент Крис Уоллес.

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Трамп, Дональд Лавров, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович Захарова, Мария Владимировна
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