Лавров дал интервью Ларри Кингу в преддверии саммита РФ - США

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров дал интервью журналисту Ларри Кингу по вопросам российско-американских отношений. Об этом в пятницу написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

"Сегодня Сергей Лавров общался с Ларри Кингом, - указала она. - Телемост Москва - Лос-Анджелес был посвящён российско-американским отношениям и глобальным международным проблемам".

Захарова добавила, что интервью можно будет увидеть в 00.00 мск в ночь с 13 на 14 июля на телеканале Russia Today. "Стенограмма будет в это же время (0:30) доступна на сайте МИД России и официальных аккаунтах МИД в соцсетях", - добавила она.

Ларри Кинг - американский журналист, известный мастерством брать интервью. В 1985-2010 годах вел свою программу Larry King Live на телеканале СNN, с 2012 года ведет программу Larry King Now на телеканале RT America.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин намерен дать интервью американской телекомпании Fox News по итогам его встречи с главой администрации США Дональдом Трампом в Хельсинки 16 июля. Как сообщила телекомпания, беседа продлится полчаса, никаких ограничений по темам не предусмотрено. Интервью будет брать корреспондент Крис Уоллес.