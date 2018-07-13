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Путин и Макрон обсудят итоги саммита НАТО и предстоящую встречу глав России и США

Политика
13 июля, 16:09 UTC+3 МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ожидает, что тема предстоящего саммита в Хельсинки будет затрагиваться на встречах главы государства и с другими лидерами в ближайшие два дня на полях ЧМ

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президенты РФ и Франции - Владимир Путин и Эмманюэль Макрон - на встрече в Москве 15 июля обсудят, в том числе прошедший в Брюсселе 11-12 июля саммит НАТО и предстоящий 16 июля саммит лидеров РФ и США в Хельсинки. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа

"Ожидаем, что французский президент проинформирует нас об итогах саммита НАТО и, естественно, будут затронуты так или иначе различные аспекты нашего предстоящего контакта с [президентом США Дональдом] Трампом в Хельсинки", - сказал Ушаков. Он отметил, что Макрон встречался с Трампом в Брюсселе "и поделится своими соображениями". "Мы тоже расскажем о том, с какими заделами мы выходим на этот саммит", - подчеркнул Ушаков.

Он ожидает, что тема предстоящего саммита РФ-США будет затрагиваться на встречах Путина и с другими лидерами в ближайшие два дня на полях ЧМ-2018.

Представитель Кремля напомнил, что Макрон в этом году в мае участвовал в Петербургском международном экономическом форуме. "Сейчас [будет] продолжение того разговора, президенты обменяются мнениями по состоянию отношений и по дальнейшему их развитию", - подчеркнул помощник лидера России. По словам Ушакова, Путин встретится с лидерами обеих стран-финалисток ЧМ-2018 по футболу - Макроном и Колиндой Грабар-Китарович - перед началом матча, который пройдет в воскресенье вечером в "Лужниках".

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Темы
28-й саммит НАТО Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
Персоны
Макрон, Эмманюэль Ушаков, Юрий Викторович Грабар-Китарович, Колинда Путин, Владимир Владимирович
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