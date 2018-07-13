МИД: обвинения Польши по вопросу смоленской авиакатастрофы являются политическим заказом

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Заявления Варшавы о якобы чинимых Москвой препятствиях в расследовании крушения польского президентского самолета Ту-154М под Смоленском являются политическим заказом.

Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

"С недоумением восприняли очередной выпад польской подкомиссии по так называемому повторному расследованию катастрофы самолета президента Польши 10 апреля 2010 года под Смоленском. Российскую сторону фактически обвиняют в злонамеренном препятствовании установлению истинных обстоятельств крушения. Предметом спекулятивных домыслов выбрана тема реконструкции разбившегося авиалайнера из собранных на месте трагедии фрагментов", - отметили в дипведомстве.

"Очевидно, что речь идет о банальной отработке политического заказа, - продолжили на Смоленской площади. - Как бы конструктивно ни вела себя Россия, на нее все равно вешают громкие обвинения в некомпетентности и вредительстве, демонизируют в глазах польского и международного общественного мнения. Чиновникам в Варшаве пора, наконец, прекратить ненужные упражнения и заняться делом".

В Москве выразили возмущение тем, что польская сторона устраивает "грубый публичный демарш на фоне нормального делового взаимодействия компетентных ведомств России и Польши по смоленскому досье". Как подчеркнули в министерстве, Москва и Варшава "находятся в плотном контакте, в рамках механизма правовой помощи обмениваются материалами и согласовывают сроки посещения польскими экспертами места катастрофы для дополнительного изучения фрагментов президентского Ту-154М".

Катастрофа и ее расследование

10 апреля 2010 года в результате катастрофы польского президентского самолета Ту-154М под Смоленском погибли все 96 пассажиров, находившихся на борту, в том числе глава республики Лех Качиньский. В 2011 году польская правительственная комиссия по расследованию авиационных происшествий под руководством Ежи Миллера сочла, что причиной произошедшего было "снижение самолета ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в метеоусловиях, не позволяющих осуществлять визуальный контакт с землей, а также запоздалое начало процедуры ухода на второй круг".

В докладе комиссии, представленном спустя 15 месяцев после трагедии, среди причин упомянуты также ошибки экипажа и тот факт, что пилот проигнорировал сигналы системы раннего предупреждения столкновения с землей TAWS.

С этими выводами не согласилась партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость". После прихода к власти по итогам очередных парламентских выборов в октябре 2015 года ее представители начали процедуру пересмотра итогов работы экспертов, сформировав обновленную подкомиссию по расследованию авиационных происшествий.