МИД РФ: цель новых обвинений США - испортить атмосферу перед саммитом в Хельсинки

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Цель новых обвинений в адрес России из Вашингтона в рамках расследования якобы имевшего место иностранного вмешательства в ход выборов в США в 2016 году - испортить атмосферу перед российско-американским саммитом, который пройдет в Хельсинки 16 июля.

Там подчеркнули, что новые обвинения Минюста США являются очередной попыткой "реанимировать старую "утку" о мнимом вмешательстве РФ в американские выборы.

"Очевидно, что цель этого вброса - испортить атмосферу перед российско-американским саммитом. Теперь влиятельные политические силы США, противящиеся нормализации отношений между нашими странами и уже два года промышляющие откровенной клеветой, спешат выжать максимум из очередной "пустышки", про которую быстро забудут", - говорится в сообщении.

Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

"Вот только из нагромождения конспиративных схем, которыми стараются поразить американского обывателя, совершенно не вытекает их принадлежность к данному ведомству и причастность к кибервзломам. Да и само утверждение о незаконном проникновении в компьютерную сеть Демократической партии США ничем не подкреплено", - отметили в министерстве.

Ведомство также отметило, что тиражирование лживой информации стало нормой в Вашингтоне.

"Вызывает сожаление, что в Вашингтоне стало нормой тиражирование лживой информации, а уголовные дела заводятся по явным политическим мотивам. Остается вопрос: как долго там будут продолжать ломать эту постыдную комедию, позорящую США. Ведь рано или поздно ее инициаторам придется отвечать за ущерб, который они из своих узкокорыстных интересов причинили и продолжают причинять американской демократии, подрывая доверие к ней", - говорится в сообщении

Власти США ранее предъявили заочные обвинения 12 предполагаемым сотрудникам военной разведки России в рамках расследования обстоятельств якобы имевшего место иностранного вмешательства в ход выборов в США в 2016 году.