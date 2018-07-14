Лавров: заявления НАТО по РФ говорят о сохранении у альянса менталитета холодной войны

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Заявления о враждебности России, принятые по итогам саммита НАТО, говорят о сохранении у альянса менталитета холодной войны. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью журналисту Ларри Кингу в эфире телеканала RT.

Комментируя заявление НАТО, осуждающее "незаконную и нелегитимную аннексию Крыма", министр отметил, что в подобных высказываниях "нет ничего нового". "Мы уже много лет слушаем все это и воспринимаем как сохраняющийся по инерции менталитет холодной войны, - пояснил он. - К сожалению, в НАТО сохраняется инерция холодной войны. Натовцам давно уже пора отказаться от нее".

"Нынешний статус Крыма был определен его жителями в ходе свободного и честного референдума, который проводился в присутствии большого числа международных наблюдателей, - подчеркнул Лавров. - Там не было официальных делегаций от других государств или от международных организаций, но там были международные наблюдатели и правозащитники. Так или иначе, все это было намного прозрачнее и легитимнее, чем одностороннее признание независимости Косова без всякого референдума".

По словам Лаврова, страны Запада часто любят рассуждать о том, что порядок должен опираться на четкие правила. "Но при этом они для каждого конкретного случая придумывают новые правила, а потом говорят, что это "sui generis" - единственный в своем роде случай, - обратил внимание глава МИД РФ. - А если потом им еще что-то не понравится, там тоже будут действовать другие правила".

Расходы РФ и НАТО на оборону

Страны НАТО, включая США, сегодня тратят на оборону приблизительно в 20 раз больше, чем Россия, отметил Лавров.

"На сегодняшний день страны НАТО, включая США, тратят на оборону приблизительно в 20 раз больше, чем Россия, - сказал Лавров. - Если же исключить США, европейские страны тратят на оборону в четыре раза больше, чем Россия".

Российский министр предположил, что такая разница в расходах отчасти может быть связана с разницей в производительности труда. "Однако дело, конечно же, не только в этом", - добавил он.

11 июля по итогам первого дня саммита НАТО в Брюсселе были утверждены национальные планы стран - членов блока (без учета США) по увеличению своих военных расходов к 2024 году на общую сумму $266 млрд. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал входящие в НАТО страны за то, что они не тратят достаточно средств на поддержание коллективной обороны альянса. Он потребовал от всех стран - участниц НАТО немедленно довести оборонные расходы до 2% ВВП.

Во время выступления на саммите Трамп предложил, чтобы страны не только выполняли это обязательство, но и увеличили расходы до 4% ВВП. В настоящее время лишь восемь членов НАТО тратят на оборону больше 2%. Военный бюджет США составляет примерно 3,58% ВВП.

Расширение НАТО

Расширение НАТО на восток не способствует борьбе с общими вызовами и угрозами, включая международный терроризм, организованную преступность и наркоторговлю, добавил Лавров.

"Сейчас мы наблюдаем за тем, как НАТО расширяется все больше и больше, приближаясь к границам России и вбирая в себя все новые страны, что, прямо скажем, не способствует повышению уровня безопасности альянса, - указал Лавров. - У нас общие угрозы и общие враги - терроризм, изменение климата, организованная преступность, наркоторговля. Расширение НАТО не способствует решению ни одной из этих проблем".

По его словам, члены альянса должны понимать, что они не могут диктовать другим странам подходы к вопросам международной безопасности. "Необходим диалог. Мы предложили НАТО сотрудничать по целому ряду направлений: борьба с терроризмом, обсуждение военных доктрин, обсуждение мер по обеспечению прозрачности при наращивании военных ресурсов, - отметил министр. - После событий и референдума в Крыму все наше взаимодействие с НАТО оказалось заморожено".

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что участники саммита в Брюсселе согласились продолжить работу над принятием в будущем в состав альянса Грузии и Украины. Кроме того, на встрече был подписан документ о начале переговоров по вступлению в НАТО Македонии. Согласно его условиям, Македония сможет стать полноправным членом альянса, когда введет в действие соглашение с Грецией об урегулировании спора о названии страны, которое сменится на Республика Северная Македония.