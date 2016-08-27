МЧС опровергло информацию о пострадавшем пожарном на складе типографии в Москве

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МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве опровергло информацию о том, что в ходе тушения пожара на складе типографии на северо-востоке столицы пострадал пожарный.
"Эта информация не соответствует действительности. Никто из личного состава не пострадал и к медикам не обращался", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.