МЧС опровергло информацию о пострадавшем пожарном на складе типографии в Москве

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве опровергло информацию о том, что в ходе тушения пожара на складе типографии на северо-востоке столицы пострадал пожарный.

"Эта информация не соответствует действительности. Никто из личного состава не пострадал и к медикам не обращался", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.