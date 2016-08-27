Причиной схода на мель теплохода в Якутии мог стать сильный ветер

ЯКУТСК, 27 августа. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Предварительной причиной схода на мель пассажирского теплохода "Степан Аржаков" на реке Лене в Якутии стал сильный боковой ветер. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

"По версии следствия, причиной того, что теплоход оказался на мелководье, мог стать сильный боковой ветер. Никто из находившихся на борту теплохода не пострадал, угрозы экологической безопасности не возникло. Все пассажиры эвакуированы и направлены в Якутск", - отметили в ведомстве.

Сейчас следствием проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и всех обстоятельств произошедшего. Выезд следственной группы для проведения осмотра места происшествия отложен из-за шторма в месте нахождения теплохода.

Инцидент произошел 27 августа около 05:00 по местному времени (23:00 мск) в 170 км к северу от Якутска на реке Лене. Пассажирский теплоход "Степан Аржаков", принадлежащий местному индивидуальному предпринимателю и следовавший в Якутск из поселка Жиганск, сел на мель.

По предварительным данным, на борту теплохода в момент происшествия находились десять членов команды и 98 пассажиров.

По факту случившегося проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.