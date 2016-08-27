Сотрудники посольства Киргизии посетили в больницах пострадавших на пожаре в Москве

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Сотрудники посольства Киргизии в России посетили в московских больницах граждан республики, пострадавших во время пожара на складе типографии. Об этом сообщается в поступившем в ТАСС пресс-релизе МИД Кыргызстана.

"Их состояние (пострадавших) оценивается как тяжелое, - отмечается в сообщении киргизского МИД. - Стали известны данные о погибшей по пути в больницу. Это Абдимаматова Айчурок Баитовна, 1990 года рождения".

Сотрудники посольства присутствуют на процедуре опознания тел погибших и участвуют в других процедурных мероприятиях. Посольство держит постоянную связь с родными и близкими погибших. В Департаменте консульской службы МИД КР организованы телефоны "горячей линии" - 0556 00-72-32; 0557 71-05-35.

В субботу утром в одном из складских помещений, расположенных по Алтуфьевскому шоссе в Москве, произошло возгорание, распространившееся по всей площади четырехэтажного здания. В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела 16 человек, четверо были госпитализированы. Позже в больнице скончалась одна из пострадавших. Погибшие при пожаре были гражданами Киргизии.