Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сотрудники посольства Киргизии посетили в больницах пострадавших на пожаре в Москве

Происшествия
27 августа, 20:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, августа. /ТАСС
Состояние пострадавших оценивается как тяжелое
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Сотрудники посольства Киргизии в России посетили в московских больницах граждан республики, пострадавших во время пожара на складе типографии. Об этом сообщается в поступившем в ТАСС пресс-релизе МИД Кыргызстана.

Смотрите также
Пожар на складе типографии в Москве: что известно о ЧП на Алтуфьевском шоссе

"Их состояние (пострадавших) оценивается как тяжелое, - отмечается в сообщении киргизского МИД. - Стали известны данные о погибшей по пути в больницу. Это Абдимаматова Айчурок Баитовна, 1990 года рождения".

Сотрудники посольства присутствуют на процедуре опознания тел погибших и участвуют в других процедурных мероприятиях. Посольство держит постоянную связь с родными и близкими погибших. В Департаменте консульской службы МИД КР организованы телефоны "горячей линии" - 0556 00-72-32; 0557 71-05-35.

В субботу утром в одном из складских помещений, расположенных по Алтуфьевскому шоссе в Москве, произошло возгорание, распространившееся по всей площади четырехэтажного здания. В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела 16 человек, четверо были госпитализированы. Позже в больнице скончалась одна из пострадавших. Погибшие при пожаре были гражданами Киргизии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
13
В пожаре на северо-востоке Москвы погибли 17 человек
4
После пожара: чем помочь жителям практически уничтоженного огнем дагестанского села
16
Мощное землетрясение произошло в центральной Италии
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Одна из погибших при пожаре на складе в Москве была несовершеннолетней
2
В московском метро под колесами поезда погибла девушка
3
Посольство РФ в Армении занимается вопросом задержанного россиянина Сергея Миронова
4
Пожар в типографии на северо-востоке Москвы. Хроника событий
5
ФСК ЕЭС, строящая энергомост в Крым: задержанный Гончаров не является сотрудником компании
6
Начальник ОСБ УВД по ЦАО Москвы арестован на два месяца
7
В пожаре на северо-востоке Москвы погибли 17 человек
Темы дня
Реклама