Дикорастущие фрукты могли стать причиной отравления детей в лагере в Нижегородской области

КАЗАНЬ, 28 августа. /ТАСС/. Употребление в пищу дикорастущих фруктов, предположительно яблок, могло спровоцировать отравление детей в оздоровительном лагере "Соловьи" в Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Предположительной причиной отравления могло стать употребление дикорастущих фруктов, которые дети нашли вблизи лагеря", - сказал источник.

Как ранее в воскресенье сообщал ТАСС, следственное управление СК РФ по Нижегородской области начало проверку по факту отравления детей в оздоровительном лагере "Соловьи", после того как отдыхавшие там ребята накануне были госпитализированы с признаками отравления.

"По предварительным данным, дети поступили в больницу с жалобами на боли в области живота, тошноту и рвоту. Шесть детей с легкой формой кишечного расстройства остаются в лечебном учреждении, двое выписаны", - сказали в управлении.

Обстоятельства произошедшего выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.