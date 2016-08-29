Тела погибших во время пожара в Москве граждан Киргизии доставят на родину спецрейсом

БИШКЕК, 29 августа. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Тела погибших во время пожара в одной из московских типографий граждан Киргизии в понедельник будут доставлены на родину. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила руководитель пресс-службы правительства республики Толгонай Стамалиева.

"В соответствии с распоряжением президента страны Алмазбека Атамбаева, доставка будет осуществлена специальным авиарейсом сегодня во второй половине дня", - сказала она. По ее словам, спецборт совершит рейс по маршруту Москва - Ош - Бишкек. "Уже из Оша (южный областной центр) и Бишкека сотрудники МЧС республики доставят тела погибших в соответствующие области и районы", - пояснила Стамалиева.

Ранее в правительстве Киргизии был создан штаб по оказанию помощи родным и близким погибших и пострадавших. Для организации доставки тел погибших на родину в воскресенье в Москву отправилась специальная правительственная группа во главе с вице-премьером Гульмирой Кудайбердиевой.

В соответствии с указом главы киргизского государства, 29 августа объявлено в республике днем траура. Поводом для этого стала гибель 14 граждан страны во время пожара в Москве, а также автомобильная авария на дороге Бишкек - Ош, унесшая жизни девяти человек. В связи с этим, в понедельник на территории республики будут приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия.

В здании посольства республики в России открыта Книга соболезнований.