Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тела погибших во время пожара в Москве граждан Киргизии доставят на родину спецрейсом

Происшествия
29 августа, 6:32 UTC+3 БИШКЕК /Корр. ТАСС, Вадим Нешкумай
Ранее в правительстве Киргизии был создан штаб по оказанию помощи родным и близким погибших и пострадавших
Материал из 1 страницы

БИШКЕК, 29 августа. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Тела погибших во время пожара в одной из московских типографий граждан Киргизии в понедельник будут доставлены на родину. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила руководитель пресс-службы правительства республики Толгонай Стамалиева.

Смотрите также
Пожар на складе типографии в Москве: что известно о ЧП на Алтуфьевском шоссе

"В соответствии с распоряжением президента страны Алмазбека Атамбаева, доставка будет осуществлена специальным авиарейсом сегодня во второй половине дня", - сказала она. По ее словам, спецборт совершит рейс по маршруту Москва - Ош - Бишкек. "Уже из Оша (южный областной центр) и Бишкека сотрудники МЧС республики доставят тела погибших в соответствующие области и районы", - пояснила Стамалиева.

Ранее в правительстве Киргизии был создан штаб по оказанию помощи родным и близким погибших и пострадавших. Для организации доставки тел погибших на родину в воскресенье в Москву отправилась специальная правительственная группа во главе с вице-премьером Гульмирой Кудайбердиевой.

В соответствии с указом главы киргизского государства, 29 августа объявлено в республике днем траура. Поводом для этого стала гибель 14 граждан страны во время пожара в Москве, а также автомобильная авария на дороге Бишкек - Ош, унесшая жизни девяти человек. В связи с этим, в понедельник на территории республики будут приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия.

В здании посольства республики в России открыта Книга соболезнований.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия Киргизия
В других СМИ
Реклама
Фото
13
В пожаре на северо-востоке Москвы погибли 17 человек
4
После пожара: чем помочь жителям практически уничтоженного огнем дагестанского села
16
Мощное землетрясение произошло в центральной Италии
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве ночью стартует вторая волна сноса самостроев
2
В США скончался последний Герой Советского Союза, проживавший на территории страны
3
Главнокомандующий РВСК отдал приказ своим подразделениям прекратить огонь
4
Убийство ребенка привело к массовым погромам в Одесской области
5
СМИ: поместье, купленное бизнесменом Рыболовлевым у Трампа за $95 млн, пошло под снос
6
На востоке Москвы на пешеходном переходе мотоциклист сбил женщину
7
В Торонто прошла массовая акция в поддержку российских паралимпийцев
Темы дня
Реклама