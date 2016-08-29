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Префектура ЦАО опровергла информацию о пожаре в самострое на улице 1905 года в Москве

Происшествия
29 августа, 17:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
По данным чиновников, в ходе демонтажа произошло задымление
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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Здание на улице 1905-го года, которое начали сносить в ночь на 29 августа вместе с другими объектами самостроя из второго списка правительства Москвы, не горело, в ходе демонтажа произошло задымление, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба префектуры ЦАО Москвы.

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"Никакого открытого пламени и возгорания нет: есть задымление, которое в оперативном порядке было потушено. Все конструкции проливаются водой, на месте находится вся необходимая техника для реагирования на такие ситуации. Угрозы для жизни людей и пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе.

Причины задымления пока не известны. По данным префектуры, это строение было самым крупным из всех объектов самостроя, расположенных в ЦАО. Все прочие объекты уже демонтированы, самосвалы вывозят из них строительный мусор, уточнили в пресс-службе.

В ЦАО находилось 14 объектов из второго сносного списка правительства Москвы, куда вошли 107 построек, названных самовольными. По данным Госинспекции по недвижимости, на утро 29 августа было демонтировано более 90 объектов из второго списка сноса самостроя. Наведение порядка осуществляется префектурами административных кругов с привлечением ГБУ "Автомобильные дороги".

Согласие на добровольный демонтаж владельцы выразили по 77 объектам, из них 30 объектов демонтированы силами собственников. Компенсация за снос объекта самовольного строительства силами собственника составляет 55,5 тыс. руб. за кв. м недвижимости. Если владелец обратился к городу за содействием в демонтаже, компенсация - 51 тыс. руб. за кв. м.

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