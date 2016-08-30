Информация о похищении в Москве женщины оказалась ложной

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Информация о похищении в центре Москвы женщины, которую якобы на микроавтобусе насильственно увезли неизвестные, оказалась ложной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Накануне вечером в СМИ появилась информация, что в районе улицы Чистые пруды неизвестные на микроавтобусе Hyundai похитили девушку и увезли ее в неизвестном направлении. По данному сообщению для поиска указанной машины в городе вводился план "Перехват".

"В ходе поисков данный микроавтобус был обнаружен, в нем находилась компания молодых людей. В ходе проверки информация о каких-либо противоправных или насильственных действиях не подтвердилась", - сказали в пресс-службе.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что накануне в Москве уже "были зарегистрированы два аналогичных похищения девушек". В обоих случаях указанные похищения также не подтвердились. Все машины были найдены и проверены.