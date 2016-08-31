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Туристы из Москвы бросили раненого товарища в красноярских горах, чтобы успеть на самолет

Происшествия
31 августа, 9:40 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 31, августа. /ТАСС
О том, что мужчина нуждается в помощи, специалисты МЧС узнали лишь через сутки от матери пострадавшего
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© Владимир Лерон/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 31 августа. /ТАСС/. Красноярские спасатели МЧС оказали помочь травмированному туристу из Москвы, которого группа оставила в горах, чтобы не опоздать на самолет. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Красноярскому краю.

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"Горе-туристы даже не сообщили о происшествии спасателям. О том, что мужчина нуждается в помощи, специалисты Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России узнали лишь через сутки, от матери пострадавшего, которая и рассказала эту историю", - говорится в сообщении.

Дежурные спасатели сразу отправились за пострадавшим, оказали ему первую помощь и помогли добраться до туристической базы.

Инцидент произошел в горах природного парка "Ергаки" (Красноярский край). Во время похода 30-летний турист серьезно повредил связки на ноге и не мог самостоятельно передвигаться по пересеченной горной местности. Четверо коллег по походу не стали жертвовать авиабилетами, приобретенными на обратную дорогу в Москву, и поспешили домой, по сути, оставив пострадавшего на произвол судьбы.

"Спасатели в шоке и даже самые бывалые специалисты не берутся комментировать случай. Общеизвестно, что сплоченность и взаимовыручка в группе - непременный залог успешного похода", - отметили в краевом МЧС.

Специалисты рекомендуют всем, кто планирует активный отдых в природной среде, ответственно подходить к путешествию еще на этапе формировании группы, поскольку люди не просто должны быть знакомы между собой, но и подходить друг другу по морально-психологическим качествам.

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