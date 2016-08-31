МЧС: выявленные ранее на сгоревшем складе типографии в Москве нарушения были устранены

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Нарушения пожарной безопасности, выявленные ранее при проверке сгоревшего склада типографии в Москве, были устранены в полном объеме. Об этом сообщил ТАСС заместитель начальника столичного Главного управления МЧС России Сергей Лысиков на заседании в Общественной палате РФ.

"Была проведена плановая проверка в 2012 году, которая выявила 4 несущественных нарушения, которые носили режимный характер. В 2013 году в рамках проверки все выявленные нарушения были устранены в полном объеме", - сказал он.

Представитель МЧС также отметил, в 2016 году данный объект подавался в планах на проверку.

Пожар в типографии на Алтуфьевском шоссе в Москве возник утром 27 августа в одном из складских помещений, огонь распространился по всей площади четырехэтажного здания. Погибли 17 человек - 14 граждан Киргизии и трое россиян.