МЧС: выявленные ранее на сгоревшем складе типографии в Москве нарушения были устранены

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Нарушения пожарной безопасности, выявленные ранее при проверке сгоревшего склада типографии в Москве, были устранены в полном объеме. Об этом сообщил ТАСС заместитель начальника столичного Главного управления МЧС России Сергей Лысиков на заседании в Общественной палате РФ.
"Была проведена плановая проверка в 2012 году, которая выявила 4 несущественных нарушения, которые носили режимный характер. В 2013 году в рамках проверки все выявленные нарушения были устранены в полном объеме", - сказал он.
Представитель МЧС также отметил, в 2016 году данный объект подавался в планах на проверку.
Пожар в типографии на Алтуфьевском шоссе в Москве возник утром 27 августа в одном из складских помещений, огонь распространился по всей площади четырехэтажного здания. Погибли 17 человек - 14 граждан Киргизии и трое россиян.