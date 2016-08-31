Турист из Москвы не заявлял в полицию на бросивших его в красноярских горах товарищей

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КРАСНОЯРСК, 31 августа. /ТАСС/. Турист из Москвы, которого после травмы ноги оставили в горах Красноярского края товарищи, не стал заявлять на них в полицию. Силовые ведомства региона не будут проводить проверку по факту этого инцидента.
"Установлено, что он в полицию не обращался. От него не было никаких заявлений. Из больницы сообщения к нам также не поступали", - сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД.
В Следственном управлении СК по Красноярскому краю ТАСС сообщили, что проверка по инциденту с туристом проводиться не будет.
Как ранее сообщалось, красноярские спасатели оказали помощь травмированному туристу из Москвы, которого группа оставила в горах, чтобы не опоздать на самолет. О том, что мужчина нуждается в помощи, специалисты Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС узнали лишь через сутки от матери пострадавшего.
Инцидент произошел в горах природного парка "Ергаки" (Красноярский край). Во время похода 30-летний турист серьезно повредил связки на ноге и не мог самостоятельно передвигаться по пересеченной горной местности. Четверо коллег по походу не стали жертвовать авиабилетами, приобретенными на обратную дорогу в Москву, и поспешили домой, оставив пострадавшего одного. Этот случай, по заявлению МЧС, шокировал бывалых спасателей.