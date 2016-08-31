Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 65.25
€ 72.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Турист из Москвы не заявлял в полицию на бросивших его в красноярских горах товарищей

Происшествия
31 августа, 13:31 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 31, августа. /ТАСС
Силовые ведомства не будут проводить проверку по факту инцидента
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 31 августа. /ТАСС/. Турист из Москвы, которого после травмы ноги оставили в горах Красноярского края товарищи, не стал заявлять на них в полицию. Силовые ведомства региона не будут проводить проверку по факту этого инцидента.

"Установлено, что он в полицию не обращался. От него не было никаких заявлений. Из больницы сообщения к нам также не поступали", - сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД.

Смотрите также
Туристы из Москвы бросили раненого товарища в красноярских горах, чтобы успеть на самолет

В Следственном управлении СК по Красноярскому краю ТАСС сообщили, что проверка по инциденту с туристом проводиться не будет.

Как ранее сообщалось, красноярские спасатели оказали помощь травмированному туристу из Москвы, которого группа оставила в горах, чтобы не опоздать на самолет. О том, что мужчина нуждается в помощи, специалисты Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС узнали лишь через сутки от матери пострадавшего.

Инцидент произошел в горах природного парка "Ергаки" (Красноярский край). Во время похода 30-летний турист серьезно повредил связки на ноге и не мог самостоятельно передвигаться по пересеченной горной местности. Четверо коллег по походу не стали жертвовать авиабилетами, приобретенными на обратную дорогу в Москву, и поспешили домой, оставив пострадавшего одного. Этот случай, по заявлению МЧС, шокировал бывалых спасателей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Власти Индонезии отменили занятия в школах на Суматре из-за загрязнения воздуха
13
В пожаре на северо-востоке Москвы погибли 17 человек
16
Мощное землетрясение произошло в центральной Италии
Выборы-2016
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Турист из Москвы не заявлял в полицию на бросивших его в красноярских горах товарищей
2
Туристы из Москвы бросили раненого товарища в красноярских горах, чтобы успеть на самолет
3
Что ждет пенсионную систему России
4
Региональные власти неоднозначно восприняли "экологический список Донского"
5
Накопительная часть пенсий будет заморожена
6
Голодец подтвердила увольнение трех заместителей министра образования и науки
7
Единороссы готовы совместно с профсоюзами подготовить законопроект о приоритете зарплат
Темы дня
Реклама