Прокуратура Москвы проверит промышленные объекты и склады после пожара в типографии

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Прокуратура Москвы проведет комплексные проверки промышленных объектов и складов после пожара в типографии на северо-востоке столицы, где погибли 17 человек. Об этом сообщила представитель прокуратуры Москвы Елена Россохина.
"Прокурор столицы Владимир Чуриков поручил подчиненным прокурорам во взаимодействии с ГУ МЧС России по Москве и ГУ МВД по Москве провести проверки соблюдения противопожарного, миграционного и трудового законодательства на промышленных и складских помещениях", - сказала она.