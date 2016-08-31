Прокуратура Москвы проверит промышленные объекты и склады после пожара в типографии

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Прокуратура Москвы проведет комплексные проверки промышленных объектов и складов после пожара в типографии на северо-востоке столицы, где погибли 17 человек. Об этом сообщила представитель прокуратуры Москвы Елена Россохина.

"Прокурор столицы Владимир Чуриков поручил подчиненным прокурорам во взаимодействии с ГУ МЧС России по Москве и ГУ МВД по Москве провести проверки соблюдения противопожарного, миграционного и трудового законодательства на промышленных и складских помещениях", - сказала она.