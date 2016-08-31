Родственники погибших при пожаре на складе в Москве могут получить 1 млн руб. компенсации

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Родственники погибших при пожаре на складе типографии в московском районе Алтуфьево могут получить компенсацию по 1 млн руб., если будет доказан факт трудовых отношений работников типографии. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Михаил Иванков за заседании в Общественной палате РФ.

"По законодательству работодатель обязан проинформировать о несчастных случаях на производстве. В настоящее время нами проводится расследование. Если трудовые отношения будут доказаны, то родственники погибших смогут получить по 1 млн рублей", - сказал он.

Ранее глава Роструда Всеволод Вуколов сообщил, что ведомство проводит проверку соблюдения работодателем норм трудового законодательства в связи с тем, что наличие трудовых договоров с работниками типографии "под вопросом".

В результате пожара в складском помещении типографии, возникшего 27 августа, погибли 17 человек - 14 граждан Киргизии и трое россиян. Три человека пострадали.