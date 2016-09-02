Более 20 человек пострадали при столкновении автобуса с бетонной опорой в Иркутске

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ИРКУТСК, 2 сентября. /ТАСС/. Число пострадавших в результате столкновения рейсового автобуса с опорой рекламной конструкции в Иркутске превысило 20 человек. Такие уточненные данные сообщили корреспонденту ТАСС в Министерстве здравоохранения Иркутской области.
"Каретами скорой помощи с места аварии в больницы в четверг были доставлены 15 человек. На этом были основаны данные о пострадавших. Однако сейчас в министерство поступает информация о том, что в медучреждения пострадавших также доставляли проезжавшие мимо неравнодушные граждане, кто-то из пассажиров этого автобуса обращался также за медицинской помощью самостоятельно. Это порядка 7-8 человек, данные по пострадавшим еще уточняются", - сказала представитель ведомства.
По ее словам, в различных больницах Иркутска остаются 15 пострадавших, в том числе четверо детей. "Пять человек находятся в реанимации в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, среди реанимационных больных двое детей", - уточнила она.
Как ранее сообщал ТАСС, 1 сентября пассажирский автобус номер 37, следовавший от Центрального рынка до микрорайона Ново-Ленино в Иркутске, при съезде с моста через реку Иркут врезался в рекламную конструкцию. По данным городского управления транспорта, перед рейсом водитель автобуса проходил медицинское освидетельствование. Транспортное средство также было осмотрено, технических неисправностей не выявлено.
Следственное управление СК РФ по региону проводит по данному факту проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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