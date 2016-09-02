Первые комиссии по определению ущерба от паводка начали работу в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Первые комиссии по определению ущерба от паводка начали работу в ряде районов Приморья, так, в Уссурийске уже работают комиссии по обследованию жилых домов и приусадебных участков. Предполагается, что в этом районе работа будет завершена в 10-дневный срок, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе администрации Уссурийского городского округа.

"После того, как вода спадет, необходимо немедленно приступить к обследованию пострадавшего имущества уссурийцев. Результаты обследования надо предоставить в 10-дневный срок", - приводит пресс-служба слова главы администрации округа Евгения Коржа.

Компенсации ущерба решено выплатить пострадавшим в кратчайшие сроки

Уже в ближайшие дни пострадавшие от паводка смогут получить компенсации. Об этом заявил в пятницу губернатор региона Владимир Миклушевский.

Средства на эти цели будут направлены из краевого резервного фонда. Согласно подписанному главой края постановлению, это 10 тысяч рублей на восстановление подтопленного земельного участка, 25 тысяч рублей - на подтопленный дом.

Приморье также обратилось за помощью к правительству страны с просьбой помочь в выплате компенсаций за утерянное имущество, Пострадавшие могут рассчитывать на 50 тысяч рублей за частичную потерю имущества на каждого члена семьи и 100 тысяч - при полной потере.

Начался сбор денег и гуманитарной помощи по всему Приморью

В пятницу в Приморье открылись 37 пунктов сбора гуманитарной помощи пострадавшим. Сюда уже поступают одежда, обувь, предметы первой необходимости, продукты, питьевая вода. Уже завтра в районы, отрезанные от внешнего мира из-за критического уровня воды, двумя вертолетами доставят чистую воду, продукты и предметы первой необходимости. Речь идет о наиболее пострадавших от стихийного бедствия Чугуевском и Кавалеровском районах, жители которых оказались в водной ловушке.

По просьбе людей, находящихся сейчас в зоне затопления, главы муниципальных образований сформировали список необходимой помощи, куда вошли: питьевая вода, продукты питания длительного хранения, топливо, постельные принадлежности, теплая одежда, средства личной гигиены (включая памперсы для малышей).

В Приморье также открыт счет для перечисления денежных пожертвований.

В пострадавших селах одной из острых проблем является обеспечение питьевой водой. Паводком оказались затоплены колодцы и водозаборы. В Кавалеровском районе стихия снесла водоразборную башню, в результате без питьевой воды остались жители четырех поселков - Кавалерова, Рудного, Устиновки и Горнореченска. Поставку воды уже наладили в пяти населенных пунктах Кавалеровского района и Дальнегорского городского округа Приморского края. Воду привозят на пожарных машинах. Еще восемь тонн бутилированной питьевой воды в ближайшее время будет доставлено в поселок Кавалерово.

Паводок в Приморье

В Приморском крае из-за паводка объявлено ЧС федерального уровня. В регионе подтоплено 2338 домов в 6 муниципальных образованиях: в Чугуевский, Тернейском, Кавалеровском, Лазовском, Красноармейском муниципальных районах и Дальнегорском городском округе, а также 8 придомовых территорий: в Дальнегорском, Находкинском городских округах, Лазовском, Тернейском, Черниговском, Шкотовском, Чугуевском и Хасанском муниципальных районах.

На 31 участке автодорог Приморского края наблюдаются переливы общей протяженностью 27 км. В настоящее время остаются отрезанными 17 населенных пунктов в 7 муниципальных образованиях. Эвакуировано из мест затопления более 600 чеорвек.

В целях организации проведения аварийно-спасательных работ создана группировка сил и средств в составе 14487 человек, 403 единиц техники, 78 плавсредств, в том числе от МЧС России - 4469 человека и 156 единиц техники, 41 плавсредство, пять единиц воздушных судов.