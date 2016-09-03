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Случаев повышения цен на продукты в Дальнегорске после паводка не было

Происшествия
3 сентября, 9:37 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова
Оокруг имеет многодневный запас продуктов питания, и, хотя подвоз сейчас затруднен из-за размыва дорог, перебоев в снабжении нет
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Случаев необоснованного завышения цен на воду и продукты питания в Дальнегорском городском округе Приморья не зафиксировано. Ежедневно прокуратура и администрация проверяют цены в магазинах и ассортимент продуктов. Об этом сообщил в субботу корреспонденту ТАСС глава округа Игорь Сахута, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о необоснованном повышении цен после паводка.

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"Все дни после паводка мы мониторим цены на продукты и питьевую воду. За последние дни поступила только одна жалоба на отсутствие хлеба в одном из магазинов, но быстро разобрались и наладили подвоз из другой пекарни", - сказал глава округа.

По его словам, округ имеет многодневный запас продуктов питания, и, хотя подвоз сейчас затруднен из-за размыва дорог, перебоев в снабжении нет. "Действительно, в результате дождей оказались размыты ведущие в город дороги. Однако уже завтра мы восстановим сообщение с поселком Кавалерово", - пояснил Сахута.

Полученную от главы округа информацию подтвердили и в прокуратуре Приморского края. Как сообщила корреспонденту ТАСС старший помощник прокурора региона Елена Телегина, жалоб от жителей Дальнегорска на повышение цен не поступало.

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В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня

"Во всех пострадавших районах сейчас работают временные приемные прокурора края, которые собирают данные о всех нарушениях. За последние дни поступала жалоба от жителей Чугуевского района на условия содержания в пункте временного размещения пострадавших. Люди жаловались на недостаток питьевой воды и отсутствие горячего питания. Однако эти нарушения были устранены в короткие сроки", - рассказала Телегина.

Ранее ТАСС со ссылкой на администрацию Дальнегорского городского округа сообщал, что жители Дальнегорска обращаются в прокуратуру с жалобами на предпринимателей, которые необоснованно завышают цены на товары и услуги в период ЧС. Дальнегорск - город с населением в 30 тысяч человек, расположенный на севере края, расположен в горной долине и связан с другими населенными пунктами двумя дорогами. Обе оказались повреждены паводком.

Тайфун "Лайонрок"

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. В регионе было подтоплено свыше 2,5 тыс. домов (пострадали более 8,5 тыс. жителей региона) в семи муниципальных образованиях, 1062 придомовые территории, девять социально значимых объектов, в том числе больница, четыре детских сада, три школы и почтовое отделение.

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В зоне подтопления остаются 13 районов. Отрезаны от транспортного сообщения два крупных райцентра, в каждом из которых проживают по 40 тысяч человек. Всего таких населенных пунктов 17, а еще с 19 отсутствует связь, в 51 населенном пункте нет электроснабжения. Эвакуировано 640 человек, более 400 находятся в пунктах временного размещения.

Предварительная сумма ущерба составила 1,2 млрд рублей, регион получит 1 млрд рублей.

В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации участвуют 14 тысяч человек, 400 единиц техники, в том числе 10 воздушных судов и 78 плавсредств. От МЧС России задействованы более 4 тысяч человек и 150 единиц техники, в том числе авиация МЧС России и 50 плавсредств.

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