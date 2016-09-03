Случаев повышения цен на продукты в Дальнегорске после паводка не было

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Случаев необоснованного завышения цен на воду и продукты питания в Дальнегорском городском округе Приморья не зафиксировано. Ежедневно прокуратура и администрация проверяют цены в магазинах и ассортимент продуктов. Об этом сообщил в субботу корреспонденту ТАСС глава округа Игорь Сахута, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о необоснованном повышении цен после паводка.

"Все дни после паводка мы мониторим цены на продукты и питьевую воду. За последние дни поступила только одна жалоба на отсутствие хлеба в одном из магазинов, но быстро разобрались и наладили подвоз из другой пекарни", - сказал глава округа.

По его словам, округ имеет многодневный запас продуктов питания, и, хотя подвоз сейчас затруднен из-за размыва дорог, перебоев в снабжении нет. "Действительно, в результате дождей оказались размыты ведущие в город дороги. Однако уже завтра мы восстановим сообщение с поселком Кавалерово", - пояснил Сахута.

Полученную от главы округа информацию подтвердили и в прокуратуре Приморского края. Как сообщила корреспонденту ТАСС старший помощник прокурора региона Елена Телегина, жалоб от жителей Дальнегорска на повышение цен не поступало.

"Во всех пострадавших районах сейчас работают временные приемные прокурора края, которые собирают данные о всех нарушениях. За последние дни поступала жалоба от жителей Чугуевского района на условия содержания в пункте временного размещения пострадавших. Люди жаловались на недостаток питьевой воды и отсутствие горячего питания. Однако эти нарушения были устранены в короткие сроки", - рассказала Телегина.

Ранее ТАСС со ссылкой на администрацию Дальнегорского городского округа сообщал, что жители Дальнегорска обращаются в прокуратуру с жалобами на предпринимателей, которые необоснованно завышают цены на товары и услуги в период ЧС. Дальнегорск - город с населением в 30 тысяч человек, расположенный на севере края, расположен в горной долине и связан с другими населенными пунктами двумя дорогами. Обе оказались повреждены паводком.

Тайфун "Лайонрок"

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. В регионе было подтоплено свыше 2,5 тыс. домов (пострадали более 8,5 тыс. жителей региона) в семи муниципальных образованиях, 1062 придомовые территории, девять социально значимых объектов, в том числе больница, четыре детских сада, три школы и почтовое отделение.

В зоне подтопления остаются 13 районов. Отрезаны от транспортного сообщения два крупных райцентра, в каждом из которых проживают по 40 тысяч человек. Всего таких населенных пунктов 17, а еще с 19 отсутствует связь, в 51 населенном пункте нет электроснабжения. Эвакуировано 640 человек, более 400 находятся в пунктах временного размещения.

Предварительная сумма ущерба составила 1,2 млрд рублей, регион получит 1 млрд рублей.

В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации участвуют 14 тысяч человек, 400 единиц техники, в том числе 10 воздушных судов и 78 плавсредств. От МЧС России задействованы более 4 тысяч человек и 150 единиц техники, в том числе авиация МЧС России и 50 плавсредств.