Приморье получит 1 млрд руб. помощи на ликвидацию последствий паводка

Минэнерго РФ сохраняет прогноз по росту экспорта нефти в 2016 год на 3,3%Экономика и бизнес 3 сентября, 3:24
Встреча Путина и Абэ планируется в ноябре в рамках саммита АТЭСПолитика 3 сентября, 3:21
Приморье получит 1 млрд руб. помощи на ликвидацию последствий паводкаПроисшествия 3 сентября, 2:53
В Парагвае объявлена тревога из-за угрозы покушения на президентаМеждународная панорама 3 сентября, 2:45
Опрос: Трамп впервые с июля опередил Клинтон по популярностиМеждународная панорама 3 сентября, 2:39
Глава Минтранса РФ: введения овербукинга в скором времени ожидать не стоитЭкономика и бизнес 3 сентября, 2:37
Руссефф отложила переезд из официальной резиденции до следующей неделиМеждународная панорама 3 сентября, 1:48
Военнослужащие ВВО перевезли из отрезанной наводнением Кроуновки свыше 350 человекПроисшествия 3 сентября, 0:57
Акции и митинги в память о жертвах терактов пройдут в МосквеОбщество 3 сентября, 0:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Приморский край получит 1 млрд рублей помощи на ликвидацию последствий паводка, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума вице-премьер РФ, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
"Мы вчера разговаривали практически ночью с министром финансов (Антоном) Силуановым. Договорились о том, что региону будет выделен 1 млрд рублей из федерального бюджета", - сказал он.
Предварительная сумма ущерба, нанесенного паводком в Приморье, составляет 1,2 млрд рублей, сообщил Трутнев.
"Расчет средств, необходимых на ликвидацию последствий, МЧС уже сделал - они называют цифру 1 млрд 200 млн рублей. Но это совсем предварительная цифра, потому что окончательно (посчитать) можно будет, когда уйдет вода, будет проведено обследование", - сказал он.
Трутнев добавил, что окончательная сумма ущерба будет указана в постановлении правительства РФ по расчетам реального ущерба.
Отвечая на вопрос о том, будет ли Приморье обращаться за помощью к другим территориям, как это было во время сильного паводка в Хабаровске, Трутнев сказал: "Я пока не вижу таких оснований обращаться, здесь все-таки пока точно не так, как в 2013 году. Но все равно будут помогать соседи".
По его словам, в пунктах временного размещения сейчас размещены 466 человек. "Люди живут в достаточно комфортных условиях, питанием обеспечены. Отзывы о питании и условиях (проживания) людей нормальные", - добавил полпред.
Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлено ЧС федерального уровня. В регионе подтоплено 2,5 тыс. домов (пострадали более 8,5 тыс. жителей региона) в 7 муниципальных образованиях, 560 придомовых территорий, девять социально значимых объектов, в том числе больница, четыре детских сада, три школы, одно почтовое отделение. На 31 участке автодорог Приморского края наблюдаются переливы общей протяженностью 27 км. В настоящее время остаются отрезанными 17 населенных пунктов в 7 муниципальных образованиях. Из мест затопления эвакуированы 640 человек.
Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлекаются 14 тыс. человек, 400 единиц техники, в том числе 10 воздушных судов и 78 плавсредств. От МЧС России задействованы более 4 тыс. человек и 150 единиц техники, в том числе авиация МЧС России и 50 плавсредств.