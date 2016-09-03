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Приморье получит 1 млрд руб. помощи на ликвидацию последствий паводка

Происшествия
3 сентября, 2:53 UTC+3
Предварительная сумма ущерба, нанесенная региону паводком - 1,2 млрд рублей
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Юрий Трутнев

Юрий Трутнев

© Егор Алеев/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Приморский край получит 1 млрд рублей помощи на ликвидацию последствий паводка,  сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума вице-премьер РФ, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

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"Мы вчера разговаривали практически ночью с министром финансов (Антоном) Силуановым. Договорились о том, что региону будет выделен 1 млрд рублей из федерального бюджета", - сказал он.

Предварительная сумма ущерба, нанесенного паводком в Приморье, составляет 1,2 млрд рублей, сообщил Трутнев.

"Расчет средств, необходимых на ликвидацию последствий, МЧС уже сделал - они называют цифру 1 млрд 200 млн рублей. Но это совсем предварительная цифра, потому что окончательно (посчитать) можно будет, когда уйдет вода, будет проведено обследование", - сказал он.

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Трутнев добавил, что окончательная сумма ущерба будет указана в постановлении правительства РФ по расчетам реального ущерба.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Приморье обращаться за помощью к другим территориям, как это было во время сильного паводка в Хабаровске, Трутнев сказал: "Я пока не вижу таких оснований обращаться, здесь все-таки пока точно не так, как в 2013 году. Но все равно будут помогать соседи".

По его словам, в пунктах временного размещения сейчас размещены 466 человек. "Люди живут в достаточно комфортных условиях, питанием обеспечены. Отзывы о питании и условиях (проживания) людей нормальные", - добавил полпред.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлено ЧС федерального уровня. В регионе подтоплено 2,5 тыс. домов (пострадали более 8,5 тыс. жителей региона) в 7 муниципальных образованиях, 560 придомовых территорий, девять социально значимых объектов, в том числе больница, четыре детских сада, три школы, одно почтовое отделение. На 31 участке автодорог Приморского края наблюдаются переливы общей протяженностью 27 км. В настоящее время остаются отрезанными 17 населенных пунктов в 7 муниципальных образованиях. Из мест затопления эвакуированы 640 человек.

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлекаются 14 тыс. человек, 400 единиц техники, в том числе 10 воздушных судов и 78 плавсредств. От МЧС России задействованы более 4 тыс. человек и 150 единиц техники, в том числе авиация МЧС России и 50 плавсредств.

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