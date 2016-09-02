Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МЧС России направило в Приморье продовольствие, световые башни и генераторы

Происшествия
2 сентября, 19:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС
По последним данным, в Приморском крае остаются подтопленными более 2,5 тысячи домов в пяти муниципальных районах и Дальнегорском городском округе
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. МЧС России направляет в пострадавший от тайфуна Приморский край продовольствие, световые башни и генераторы для организации временного энергоснабжения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Галерея
8 фото

В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня

"Во Владивосток вылетает cамолет Ил-76 МЧС России, он доставит продукты питания для пострадавшего населения, а также световые башни и 100 электрогенераторов", - сказал собеседник агентства.

Световые башни будут установлены в подтопленных районах для проведения аварийно-спасательных и восстановительных работ в ночное время. При помощи электрогенераторов будет организовано временное энергоснабжение социально-значимых объектов и обеспечена устойчивая работа телефонной связи.

По последним данным, в Приморском крае остаются подтопленными более 2,5 тысячи домов в Чугуевском, Тернейском, Кавалеровском, Лазовском, Красноармейском муниципальных районах и Дальнегорском городском округе. В настоящее время остаются отрезанными 17 населенных пунктов.

Глава МЧС России Владимир Пучков ввел в Приморском крае режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Для ликвидации последствий стихии привлечены свыше 14 тысяч человек, 400 единиц техники, в том числе 10 воздушных судов и 78 плавсредств.

Президент России Владимир Путин поручил правительству оказать необходимую помощь регионам Дальнего Востока, пострадавшим от проливных дождей и подтоплений. Соответствующее поручение он дал по результатам совещания с главой МЧС Владимиром Пучковым, губернатором Приморья Владимиром Миклушевским, а также вице-премьером - полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым.

Смотрите также

Военные начали восстанавливать электроснабжение в затронутом паводком в Приморье поселке
Компенсации пострадавшим от паводка в Приморье выплатят после подсчета ущерба
Песков: Путин поручил правительству оказать помощь жителям Дальнего Востока

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Тайфуны и ураганы
В других СМИ
Реклама
Фото
8
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня
3
Суд отказался вернуть в прокуратуру дело участников гонки на Gelandewagen в Москве
4
Власти Индонезии отменили занятия в школах на Суматре из-за загрязнения воздуха
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Правоохранительные органы обнаружили тело пропавшей в городе Иваново двухлетней девочки
2
Узбекистан: расклад сил после смерти Каримова
3
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
4
В аварии на Кутузовском проспекте погиб водитель Управления делами президента
5
Медведев возглавит делегацию на похоронах Каримова
6
ФБР опубликовало материалы по расследованию дела Клинтон и ее допросу
7
Итоги деятельности Ислама Каримова на посту президента Узбекистана. Досье
Темы дня
Реклама