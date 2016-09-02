МЧС России направило в Приморье продовольствие, световые башни и генераторы

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. МЧС России направляет в пострадавший от тайфуна Приморский край продовольствие, световые башни и генераторы для организации временного энергоснабжения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Во Владивосток вылетает cамолет Ил-76 МЧС России, он доставит продукты питания для пострадавшего населения, а также световые башни и 100 электрогенераторов", - сказал собеседник агентства.

Световые башни будут установлены в подтопленных районах для проведения аварийно-спасательных и восстановительных работ в ночное время. При помощи электрогенераторов будет организовано временное энергоснабжение социально-значимых объектов и обеспечена устойчивая работа телефонной связи.

По последним данным, в Приморском крае остаются подтопленными более 2,5 тысячи домов в Чугуевском, Тернейском, Кавалеровском, Лазовском, Красноармейском муниципальных районах и Дальнегорском городском округе. В настоящее время остаются отрезанными 17 населенных пунктов.

Глава МЧС России Владимир Пучков ввел в Приморском крае режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Для ликвидации последствий стихии привлечены свыше 14 тысяч человек, 400 единиц техники, в том числе 10 воздушных судов и 78 плавсредств.

Президент России Владимир Путин поручил правительству оказать необходимую помощь регионам Дальнего Востока, пострадавшим от проливных дождей и подтоплений. Соответствующее поручение он дал по результатам совещания с главой МЧС Владимиром Пучковым, губернатором Приморья Владимиром Миклушевским, а также вице-премьером - полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым.