Власти Приморья 5 сентября начнут выплату компенсаций пострадавшим от тайфуна

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Власти Приморья 5 сентября начнут выплачивать компенсации пострадавшим от тайфуна. Об этом в субботу в эфире телеканала "Россия 24" сообщил губернатор Приморья Владимир Миклушевский.

"Мы планируем с понедельника начать выплачивать пострадавшим людям денежные средства", - сказал он.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. В регионе было подтоплено свыше 2,5 тыс. домов (пострадали более 8,5 тыс. жителей региона) в семи муниципальных образованиях, 1062 придомовые территории, девять социально значимых объектов, в том числе больница, четыре детских сада, три школы и почтовое отделение.

В зоне подтопления остаются 13 районов. Отрезаны от транспортного сообщения два крупных райцентра, в каждом из которых проживают по 40 тысяч человек. Всего таких населенных пунктов 17, а еще с 19-ю отсутствует связь, в десятках населенных пунктов нет электроснабжения.

Предварительная сумма ущерба составила 1,2 млрд рублей.