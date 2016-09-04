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Приморцы смогут бесплатно восстановить утраченные во время тайфуна документы

Происшествия
4 сентября, 4:40 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 4, сентября. /ТАСС
В регионе введен режим ЧС федерального уровня, в зоне подтопления остаются 13 муниципальных районов
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© Михаил Почуев/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Жители Приморского края, чьи документы пострадали во время тайфуна, смогут восстановить их абсолютно бесплатно. Об этом, как сообщила в воскресенье пресс-служба администрации Приморского края, заявил глава МЧС РФ Владимир Пучков на заседании рабочей группы правительственной комиссии в Приморье.

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"Все документы будут восстанавливать безвозмездно. Необходимо организовать прием граждан в администрациях муниципальных образований. Специалисты должны оказать всю необходимую помощь, сфотографировать и оперативно выдать новые документы", - приводит пресс-служба слова Пучкова.

Пучков подчеркнул, что восстанавливаться бесплатно паспорта или водительские удостоверения будут на всей территории Приморского края. Министр поручил вице-губернатору Александру Лось держать ситуацию на личном контроле.

В результате тайфуна "Лайонрок" в регионе выпало до трехмесячной нормы осадков, в настоящее время в зоне подтопления остаются 13 муниципальных районов. В Приморье введен режим ЧС федерального уровня.

Губернатор края Владимир Миклушевский сегодня снова направится в рабочую поездку по пострадавшим от тайфуна районам, сообщает пресс-служба.

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