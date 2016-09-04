СМИ: в Техасе разбился небольшой самолет, погиб один человек

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НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Легкий самолет в субботу потерпел катастрофу, рухнув в реку Тринити-Ривер в штате Техас. Пилот погиб, сообщила телекомпания ABC.
По ее данным, самолет разбился в 1,6 км от автотрассы 105. Местная полиция ведет расследование причин крушения и пока не раскрывает подробности происшедшего.