СМИ: в Техасе разбился небольшой самолет, погиб один человек

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Легкий самолет в субботу потерпел катастрофу, рухнув в реку Тринити-Ривер в штате Техас. Пилот погиб, сообщила телекомпания ABC.

По ее данным, самолет разбился в 1,6 км от автотрассы 105. Местная полиция ведет расследование причин крушения и пока не раскрывает подробности происшедшего.