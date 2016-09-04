Топилин: пенсии в пострадавшие от паводка районы Приморья должны доставляться в срок

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Задержки с выплатой пенсий жителям пострадавших от наводнения районов Приморского края недопустимы. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в ходе совещания, прошедшего в краевом департаменте труда и соцзащиты.

"Необходимо проработать логистику доставки денежных средств в наиболее пострадавшие от наводнения районы. Недопустимо, чтобы происходили задержки в этом вопросе", - прокомментировал ситуацию министр.

Как сообщили ТАСС в администрации региона, наибольшую проблему сейчас представляет выплата пенсий, которую ранее производили через почтовые отделения. В некоторых поселках отделения Почты затоплены, с другими прервана связь и транспортное сообщение, и нет возможности доставить денежные средства для выплаты пенсий. Часть людей эвакуирована и находится на территории других муниципальных образований.

Топилин также поручил открыть консультативные пункты по социальным вопросам в пострадавших от паводка районах Приморья. Там будут решать проблемы, связанные с получением пенсий и социальных выплат, восстановлением документов, потерей имущества.

Все необходимое жителям

Пункты постоянного размещения необходимо оборудовать всем необходимым. Такое поручение краевым учреждениям соцзащиты дал в воскресенье Топилин. "Безусловно, что семьи, дома которых серьезно пострадали от паводка, не смогут вернуться в них до наступления холодов. Значит, нужно разворачивать ПВР длительного содержания, с набором самых необходимых условий для этого", - подчеркнул министр.

Ранее ТАСС сообщал, что на завершение восстановительных работ в Приморье выделен год. Потерявшие жилье жители будут все это время жить в пунктах постоянного размещения.

Пока не сообщается, на базе каких учреждений они будут развернуты.

"На местах начинается работа по оценке ущерба для дальнейшего проведения восстановительных работ. Комиссии займутся оценкой масштаба повреждений домов, чтобы определить вид дальнейших работ - ремонт или строительство нового жилья. Параллельно создаем специальные бригады, которые помогут пенсионерам и инвалидам с уборкой домов, пострадавших от наводнения", - приводит администрация слова Владимира Миклушевского.

Тайфун "Лайонрок"

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. В регионе было подтоплено свыше 3260 домов в 14 муниципальных образованиях, 1086 придомовые территории.

В зоне подтопления остаются 14 муниципальных образований. На 32 участках автодорог Приморского края наблюдаются переливы общей протяженностью 30,5 км. Для жителей подтопленных домов развернуты 16 пунктов временного размещения, где организовано питание, имеются необходимые предметы первой необходимости. Из зоны паводка эвакуировано 722 человека.

Спасательные операции сегодня продолжаются в населенных пунктах Светлая Тернейского района; Уборка, Павловка, Антоновка, Шумное Чугуевского района.