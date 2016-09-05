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В Москве задержан гендиректор типографии, на складе которой при пожаре погибли 17 человек

Происшествия
5 сентября, 11:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС
По данным следственного комитета России, Сергей Москвин "под тяжестью собранных доказательств принял решение" явиться с повинной
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© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Гендиректор столичной типографии ООО "Печатный экспресс" Сергей Москвин задержан по делу о пожаре на складе на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

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"В результате грамотно спланированной следственной тактики был установлен контакт с генеральным директором Сергеем Москвиным, который под тяжестью собранных доказательств принял решение прибыть в следственные органы ГСУ СК России по Москве с явкой с повинной. В настоящее время с ним проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, в том числе на установление местонахождения главного инженера Антона Яцкова", - сказала она.

Ранее следствие заочно предъявило обвинение Москвину и Яцкову по ч. 3 ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности"). В ближайшее время будет решен вопрос об избрании Москвину меры пресечения.

Утром 27 августа в одном из складских помещений по Алтуфьевскому шоссе в Москве произошло возгорание, распространившееся по всей площади 4-этажного здания. В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела 16 человек, еще один скончался в больнице.

 

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