При обрушении здания в Тель-Авиве погиб один человек

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб в результате обрушения здания в Тель-Авиве. Об этом сообщило AFP.

По его данным, в результате инцидента еще 24 человека пострадали. По предварительным сведениям, четыре или пять человек числятся пропавшими без вести.

Ранее газета Times of Israel сообщила, что под завалами остаются еще около 20 человек.

Возможной причиной обрушения является падение крана на строящееся здание.